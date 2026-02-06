Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
Carnaval em SP oferece roteiro cultural para além dos blocos

Exposições imersivas e experiências musicais oferecem opções culturais alternativas para celebrar o Carnaval de São Paulo sob outras perspectivas.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/02/2026 às 19h18
Carnaval em SP oferece roteiro cultural para além dos blocos
Rogério Cassimiro

Maior festa popular do país, o Carnaval transforma São Paulo em um dos principais polos da celebração. Para este ano, a prefeitura estima que 16,5 milhões de foliões saiam pelas ruas da cidade durante o período. Em meio às festividades, há também quem enxergue no feriado prolongado uma oportunidade para trocar o som dos trios elétricos por experiências de aprendizado, escuta e contemplação. Entre exposições imersivas, reflexões sobre memória e identidade, e concertos, a cidade oferece um roteiro cultural para viver o período do Carnaval em volumes mais baixos.

Na Avenida Paulista, a Japan House São Paulo reafirma sua vocação como espaço de respiro no coração da metrópole. As exposições "Fluxos – o Japão e a água" e "Imbuídos das forças das florestas do Japão – Mestres da carpintaria: habilidade e espírito" constroem um percurso sensorial para desaceleração: na primeira, a água surge como elo entre arte, natureza e espiritualidade, com destaque para a obra "Buloklok", da artista japonesa Tomoko Sauvage, em que esculturas submersas em água estimulam a formação de bolhas de ar, captadas por hidrofones, que criam uma delicada paisagem sonora em todo o espaço expositivo. Já na segunda exposição, os visitantes podem sentir de perto os aromas e texturas das madeiras japonesas em uma experiência interativa, além de aprender sobre a arte da carpintaria japonesa e a profunda relação de seus profissionais com o meio ambiente, transformando a visita em um momento de presença e conexão com a natureza. A Avenida Paulista se destaca também como uma excelente opção de roteiro, incluindo os espaços que compõem a iniciativa Paulista Cultural.

No centro da cidade, o Centro de Preservação Cultural — Casa de Dona Yayá (CPC) apresenta a exposição "Quilombo do Saracura Vai-Vai: legado, vivência e reXistência", que revisita a história do Bixiga a partir do sítio arqueológico Saracura e da trajetória da Escola de Samba Vai-Vai. Com objetos, registros audiovisuais e depoimentos fundamentais para a memória do território, a mostra evidencia processos de resistência negra e articula passado, presente e futuro, além de uma reflexão aprofundada sobre as raízes culturais do Carnaval e a presença do patrimônio vivo.

Também na região central de São Paulo, a exposição "FUNK: Um grito de ousadia e liberdade", em cartaz no Museu da Língua Portuguesa, apresenta o gênero musical como fenômeno linguístico, social e cultural do país. A mostra explora as diferentes maneiras pelas quais o funk reinventa vocabulários e estimula identidades urbanas, ampliando o olhar sobre a cultura popular contemporânea a partir de objetos emblemáticos da história do estilo musical, produções audiovisuais e iconografias relacionadas.

Já a Sala São Paulo recebe, nos dias 13 e 14 de fevereiro, o concerto "Osesp e Daniil Trifonov | História Americana: Sul", programa que tem como fio condutor o sul do continente americano e sua combinação de vozes, ritmos e movimentos populares. O concerto oscila entre tradição e contemporaneidade, com Trifonov alternando-se entre o piano e a regência, em um mergulho sonoro que valoriza o silêncio e a contemplação em contraste com o ritmo acelerado das ruas.

Entre os sons das bolhas e o sensorial das madeiras, as memórias do Bixiga, as palavras que ecoam entre os beats e os acordes clássicos da Orquestra Sinfônica, a cidade de São Paulo revela os inúmeros ritmos que atravessam as instituições culturais para além da euforia dos foliões. Durante a festa que mobiliza milhões, existe também a escolha pela pausa, escuta e contemplação, onde desacelerar também se mostra uma forma de viver as celebrações em outra frequência.

Serviço:
Japan House São Paulo
Endereço: Avenida Paulista, 52 – Bela Vista - São Paulo, SP
Horário de funcionamento: de terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.
Entrada gratuita. Mais informações em: https://japanhousesp.com.br/

Fluxos – o Japão e a água
Segundo andar da JHSP
Classificação livre

Imbuídos das forças das florestas do Japão - Mestres da carpintaria: habilidade e espírito
Térreo da JHSP
Classificação livre

Casa de Dona Yayá – CPC-USP
Endereço: Rua Major Diogo, 353 – Bixiga - São Paulo, SP
Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 10h às 18h; quartas-feiras, das 10h às 20h; domingos, das 10h às 13h
Entrada gratuita. Mais informações em: https://cpc.webhostusp.sti.usp.br/

Quilombo do Saracura Vai Vai: legado, vivência e reXistência
Classificação livre

Museu da Língua Portuguesa
Endereço: Praça da Luz, s/nº – Luz - São Paulo, SP
Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 9h às 16h30
Ingressos e mais informações em: https://www.museudalinguaportuguesa.org.br/

FUNK: Um grito de ousadia e liberdade
Classificação: a partir de 14 anos

Sala São Paulo
Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos - São Paulo, SP

Osesp e Daniil Trifonov | História Americana: Sul Quando: 13 de fevereiro, às 20h; e 14 de fevereiro, às 16h30
Ingressos e mais informações em: https://salasaopaulo.com.br/salasp/concerto/1649

