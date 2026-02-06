Governo do Estado apresenta panorama do agronegócio gaúcho no Uruguai

A importância do agronegócio foi o foco do painel “A relevância do agro na economia do Rio Grande do Sul”, apresentado pelo governo do Estado, por meio do titular da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Edivilson Brum, nesta sexta-feira (6/2), durante o evento Agro em Punta, no Uruguai. A atividade integrou a programação da comitiva gaúcha no encontro internacional, que na véspera (5) realizou opré-lançamento da Expointer 2026, além de outras agendas institucionais.

Na apresentação, Brum destacou a dimensão e a diversidade da produção agropecuária do Estado, que reúne 65 culturas agrícolas e responde por parcela expressiva da economia gaúcha. O Rio Grande do Sul é responsável por 70% da produção nacional de arroz, com 8,76 milhões de toneladas na safra 2025, exportadas para 72 países. A soja ocupa mais de 6 milhões de hectares, com produção estimada entre 21 e 22 milhões de toneladas, enquanto o Estado também lidera a produção nacional de trigo e mantém participação relevante em cadeias como milho, tabaco, vitivinicultura e olivicultura.

O secretário também abordou os efeitos das mudanças climáticas sobre o setor, destacando que estiagens recorrentes e uma enchente considerada devastadora provocaram prejuízos a cerca de 300 mil propriedades rurais nos últimos cinco anos. Segundo ele, o cenário reforça a necessidade de políticas públicas voltadas à adaptação e à resiliência da agropecuária.

“O agro é a base da economia gaúcha e precisa estar preparado para produzir com sustentabilidade, inovação e segurança hídrica. O governo do Estado tem ampliado investimentos em irrigação, açudes, poços artesianos e ações alinhadas ao Plano ABC+ , com foco na resiliência climática e na competitividade do produtor rural”, afirmou Brum.