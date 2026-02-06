Segunda, 09 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Cantor Ovelha abre a programação de 2026 do Business Rock

No podcast, cantor relembra descoberta por Luiz Gonzaga, fala de 45 anos de carreira e anuncia novos projetos ao lado de Edson & Hudson.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
06/02/2026 às 14h43
Cantor Ovelha abre a programação de 2026 do Business Rock
Créditos: Business Rock

O primeiro episódio do ano do podcast Business Rock, apresentado por Sandrão, recebeu como convidado especial o cantor Ovelha. O programa celebrou os 45 anos de carreira do artista, que acumula 26 discos lançados e mais de 5 milhões de cópias vendidas.

Logo na abertura, o apresentador Sandrão destacou a relevância do encontro: "É uma satisfação enorme realizar um desejo antigo que é trazer um grande amigo e um dos maiores artistas que esse país já ouviu. Ovelha, mais do que ficou, ele é a trilha sonora da vida da maioria dos brasileiros".

A descoberta por Luiz Gonzaga

Natural de Olinda (PE), Ovelha relembrou o episódio que mudou sua vida aos 15 anos, quando foi descoberto por Luiz Gonzaga em Caruaru. "Eu pulei a janela para ver o show do Rei do Baião. Ele me chamou para cantar e disse ao Camarão: 'Chama o Galego para cantar na tua banda, esse menino tem voz de ouro'. Foi ali que tudo começou", contou.

Apadrinhado por Chacrinha e lançado por Raul Gil, Ovelha anunciou projetos musicais no Brasil, a exemplo do hit "Te Amo, Que Mais Posso Dizer", que atravessou gerações e permanece vivo no imaginário popular. "Essa música atravessou 45 anos e continua viva. É uma prova de que simplicidade e autenticidade sustentam uma carreira tão longa", afirmou.

Novos projetos e reposicionamento de carreira

Sob gestão da Azul Produções Artísticas, Ovelha iniciou em 2025 um movimento estratégico de renovação de carreira e imagem. A nova fase ganha destaque com o lançamento, em novembro, de uma versão inédita de "Te Amo, Que Mais Posso Dizer" (Sem Você Não Viverei), em parceria com a dupla sertaneja Edson e Hudson. A releitura apresenta arranjos atualizados, solo de guitarra e uma pegada rock’n roll.

"É um projeto renovado, que juntou a minha essência nostálgica e rock’n roll com um posicionamento contemporâneo e totalmente cult. Porque eu não parei no tempo, bicho. Ovelha está trocando de pele. E não vejo a hora de reencontrar toda a minha patota de cima do palco", declarou o artista.

O entusiasmo de Ovelha motivou Edson e Hudson a embarcarem na gravação do single. "Essa vontade que ele tem de comer e beber música com mais de 50 anos de carreira é demais. Resiliência, história musical e inovação. É um espelho para nós", afirmaram os irmãos.

Agenda de shows

Além da releitura de clássicos, o projeto prevê a retomada da agenda de shows, com foco em experiências afetivas e participação em eventos e festivais voltados ao resgate cultural. Também estão previstas parcerias estratégicas com marcas interessadas em se conectar ao público acima dos 35 anos.

De acordo com matéria publicada pela Boomerang Music, a Azul Produções Artísticas afirma que Ovelha poderá ser contratado para apresentações completas com repertório clássico, pocket shows exclusivos em eventos corporativos, ativações de marca e participações especiais em campanhas promocionais.

Reinvenção constante

Ao longo de quatro décadas, Ovelha explorou diferentes estilos e parcerias, como sua interpretação de "Still Loving You", dos Scorpions, ao lado da cantora Solange. Durante entrevista para o Business Rock, Ovelha destacou também seu canal no YouTube, "Cantor Ovelha Real", que reúne performances variadas e reforça sua capacidade de adaptação no cenário musical.

Continuamente ao seu projeto, o cantor anunciou ainda a gravação de um álbum com 18 músicas produzidas por Mr. Sam ressaltou sua incursão em áreas como publicidade. Ao encerrar, deixou um conselho: "Se eu pudesse falar com aquele garoto de 15 anos, diria para se preparar para o futuro e ser menos ingênuo. A indústria tem suas maldades, mas a verdade e o conhecimento são fundamentais para se manter".

O apresentador Sandrão concluiu reafirmando sua admiração: "Ovelha é uma lenda viva da música brasileira. Sua história inspira a todos nós".

Para assistir à entrevista na íntegra, basta clicar aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Rogério Cassimiro
Entretenimento Há 2 dias

Carnaval em SP oferece roteiro cultural para além dos blocos

Exposições imersivas e experiências musicais oferecem opções culturais alternativas para celebrar o Carnaval de São Paulo sob outras perspectivas.

 FREEPIK
Entretenimento Há 2 dias

KSK apoia a equipe do Paysandu nos campeonatos de 2026

Ao participar do Consórcio do Papão, o consorciado-torcedor colabora com o orçamento do clube.

 Economize ON
Entretenimento Há 4 dias

Carta Verde segue obrigatória no Mercosul em 2026

Seguro Carta Verde segue obrigatório em 2026 para veículos brasileiros que pretendem viajar de carro pela Argentina, Uruguai e Paraguai, e exige at...

 gama italy
Entretenimento Há 4 dias

GA.MA Italy cria reality de beleza com IA

Big Beauty Brasil aposta em humor e linguagem de internet para dialogar com a cultura dos realities nas redes sociais.

 Kwai
Entretenimento Há 5 dias

Kwai reúne diferentes festas de Carnaval em espaço no app

Com embaixadores, time nacional de criadores e desafios temáticos, plataforma destaca a diversidade cultural da folia em todas as regiões do país

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
18° Sensação
1.37 km/h Vento
80% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h14 Nascer do sol
19h24 Pôr do sol
Terça
35° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
34° 18°
Sexta
35° 19°
Sábado
31° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 3 horas

Socialista Antônio Seguro é eleito presidente de Portugal
Geral Há 8 horas

Senador Jader Barbalho tem alta hospitalar depois de 4 dias internado
Geral Há 10 horas

Defesa Civil de SP retoma gabinete de crise após previsão de chuvas
Economia Há 10 horas

Move Brasil já liberou quase R$ 2 bilhões em um mês
Esportes Há 11 horas

Bad Bunny, vencedor do Grammy e crítico de Trump, canta no Super Bowl

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,22 0,00%
Euro
R$ 6,16 -0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 391,051,76 +0,60%
Ibovespa
182,949,78 pts 0.45%
Mega-Sena
Concurso 2970 (07/02/26)
22
32
37
41
42
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6948 (07/02/26)
03
21
32
46
57
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3608 (07/02/26)
02
05
06
08
09
11
14
16
17
18
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2885 (06/02/26)
00
10
13
14
18
27
32
42
43
44
49
52
55
60
61
69
73
76
81
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2922 (06/02/26)
18
33
34
35
39
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias