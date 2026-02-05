Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões

Foto: Roberto Zacarias / Secom GOVSC

O governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, acompanhado da vice-governadora, Marilisa Boehm, lançaram, nesta quinta-feira, 5, o Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais na sede da Epagri, em Florianópolis. Com isso, a gestão das onze Casas Familiares Rurais vai ser feita pela própria Epagri, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SED) e as prefeituras, com o objetivo de fortalecer a educação básica e o ensino médio técnico e garantir a sucessão rural no estado. A secretária adjunta de Estado da Educação, Kênia Scarduelli, também participou do ato.

“É um investimento que estamos fazendo. Quando se investe em educação, não é despesa. Estamos fazendo esse investimento porque as Casas Familiares estavam muito aquém do que poderiam ser. Essas casas fazem parte do desenvolvimento de Santa Catarina e precisávamos que elas tivessem aprendizado e um fim específico. Esse é o nosso incentivo para que o jovem fique na agricultura. As pequenas propriedades deram certo em Santa Catarina e é o modelo que queremos manter”, afirmou o governador Jorginho Mello.

O programa prevê investimento do Estado de R$17,6 milhões nas Casas Familiares Rurais, destinados ao custeio das unidades e à aquisição de veículos, computadores, móveis e materiais didáticos. Também estão previstos recursos para financiamento de projetos produtivos de jovens agricultores e pescadores por meio das políticas Realiza e Conecta Jovem.

“Além da oportunidade de ampliar o conhecimento técnico, os jovens também podem colocar em prática novos projetos nas propriedades, com apoio dos programas que já executamos. São linhas de financiamentos para investimentos e melhorias nas propriedades, proporcionando mais renda e incentivos para permanecer ”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Atualmente, essas onze Casas Familiares Rurais atendem cerca de 650 estudantes de mais de 60 municípios, majoritariamente filhos de agricultores familiares. As unidades estão localizadas em Armazém, Caibi, Guaraciaba, Iporã do Oeste, Modelo, Quilombo, Riqueza, São José do Cedro, Saudades, Seara e Xaxim.

Foto: Reprodução/Secom SC

Casas Familiares Rurais

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, com a nova gestão a empresa passa a coordenar e acompanhar administrativa e pedagogicamente as Casas Familiares Rurais, qualificando o corpo docente e modernizando a infraestrutura e os laboratórios. A proposta também insere as propriedades rurais dos estudantes no processo de formação técnica, com o uso de tecnologias desenvolvidas pela pesquisa da Epagri.

A iniciativa integra a educação básica e profissional à pesquisa agropecuária e à extensão rural da Epagri, ampliando a qualidade do ensino ofertado aos jovens do campo por meio da Pedagogia da Alternância, metodologia que divide a formação dos alunos entre a escola e a propriedade rural familiar. “A atuação da Epagri inclui ainda assistência técnica às famílias, estímulo ao empreendedorismo jovem, elaboração de planos de negócio e acesso às políticas públicas estaduais”, complementa o presidente.

A diretora de ensino agrotécnico da Epagri, Andreia Meira, explica que esse programa tem como foco estratégico a qualificação profissional, empreendedorismo e sucessão familiar, enfrentando o envelhecimento da população rural e promovendo condições para que os jovens permaneçam no campo com renda, inovação e qualidade de vida. “A iniciativa também amplia a inclusão feminina no meio rural, com investimentos em infraestrutura adequada e estímulo ao ingresso de mais alunas nas Casas Familiares Rurais”, diz ela.

Foto: Reprodução/Secom SC

Entrega de veículos e equipamentos

No evento o governador também fez a entrega de 53 veículos e 530 notebooks para diferentes unidades da Epagri. Os investimentos com os veículos foram de R$5.437.318,00 e com os notebooks de R$3.297.660,00. Os veículos são 25 Fiat Cronos, 13 Renault Kwid, 8 Fiat Argo , 6 pick-ups e 1 SUV.

O veículo é uma ferramenta essencial para a extensão rural e a pesquisa da Epagri, pois garante a presença dos técnicos e pesquisadores junto às comunidades, propriedades e áreas experimentais em todas as regiões do estado. No ensino contribui para a melhoria da gestão e para o acompanhamento das ações educacionais nas unidades. “Uma frota renovada assegura mais segurança, eficiência e qualidade de trabalho aos profissionais, refletindo diretamente em melhor atendimento aos agricultores, pescadores e ao meio rural catarinense”, diz o diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri, Gustavo Claudino.

Foto: Reprodução/Secom SC

A Epagri

Vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAPE), a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) é uma empresa pública com atuação nas áreas de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural e pesqueira, educação profissional e tecnológica. Sua missão é promover qualidade de vida no campo e nas comunidades pesqueiras, ampliar a competitividade da agricultura catarinense e assegurar a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

Com presença em todos os municípios catarinenses, a Epagri conta com uma estrutura organizacional formada por unidades de ensino agrotécnico, pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira. Essa capilaridade permite à instituição atuar de forma integrada, articulando políticas públicas, inovação e assistência técnica diretamente junto às famílias agricultoras e pescadoras.

Um dos eixos centrais da atuação da Epagri é o fortalecimento da juventude rural e pesqueira, reconhecida como fundamental para a continuidade da agricultura familiar e da pesca artesanal em Santa Catarina. Dados do Censo Agropecuário evidenciam o envelhecimento da população rural e reforçam a necessidade de políticas públicas que promovam a permanência dos jovens no campo com oportunidades reais de desenvolvimento econômico, social e profissional.

Em 2025, amparada por marcos legais, a Epagri ampliou sua atuação no ensino formal e passou a ser mantenedora dos cinco Centros de Educação Profissional (Cedups) Agrotécnicos de Santa Catarina, inicialmente em gestão compartilhada com a Secretaria de Estado da Educação. O objetivo é estruturar as unidades escolares, qualificar o corpo docente, modernizar laboratórios, ampliar a inclusão feminina e integrar a assistência técnica às famílias dos estudantes, fortalecendo o processo de sucessão familiar.

Esse movimento também consolida o papel da Epagri na coordenação e no acompanhamento das Casas Familiares Rurais, que ofertam o ensino médio integrado à educação profissional em tempo integral na pedagogia da alternância. Ao integrar ensino, pesquisa e extensão rural, a Epagri consolida uma política pública estratégica voltada à formação de jovens protagonistas, à sucessão familiar e ao desenvolvimento sustentável das comunidades rurais catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações e entrevistas:

Andréia Meira, diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri

(48) 3665-5224

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri

(48) 3665-5407/99661-6596