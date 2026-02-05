Quinta, 05 de Fevereiro de 2026
17°C 36°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões

Foto: Roberto Zacarias / Secom GOVSCO governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, acompanhado da vice-governadora, Marilisa Boehm, lanç...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
05/02/2026 às 15h54
Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Roberto Zacarias / Secom GOVSC

O governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Mello, acompanhado da vice-governadora, Marilisa Boehm, lançaram, nesta quinta-feira, 5, o Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais na sede da Epagri, em Florianópolis. Com isso, a gestão das onze Casas Familiares Rurais vai ser feita pela própria Epagri, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (SED) e as prefeituras, com o objetivo de fortalecer a educação básica e o ensino médio técnico e garantir a sucessão rural no estado. A secretária adjunta de Estado da Educação, Kênia Scarduelli, também participou do ato.

“É um investimento que estamos fazendo. Quando se investe em educação, não é despesa. Estamos fazendo esse investimento porque as Casas Familiares estavam muito aquém do que poderiam ser. Essas casas fazem parte do desenvolvimento de Santa Catarina e precisávamos que elas tivessem aprendizado e um fim específico. Esse é o nosso incentivo para que o jovem fique na agricultura. As pequenas propriedades deram certo em Santa Catarina e é o modelo que queremos manter”, afirmou o governador Jorginho Mello.

O programa prevê investimento do Estado de R$17,6 milhões nas Casas Familiares Rurais, destinados ao custeio das unidades e à aquisição de veículos, computadores, móveis e materiais didáticos. Também estão previstos recursos para financiamento de projetos produtivos de jovens agricultores e pescadores por meio das políticas Realiza e Conecta Jovem.

“Além da oportunidade de ampliar o conhecimento técnico, os jovens também podem colocar em prática novos projetos nas propriedades, com apoio dos programas que já executamos. São linhas de financiamentos para investimentos e melhorias nas propriedades, proporcionando mais renda e incentivos para permanecer ”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Admir Dalla Cort.

Atualmente, essas onze Casas Familiares Rurais atendem cerca de 650 estudantes de mais de 60 municípios, majoritariamente filhos de agricultores familiares. As unidades estão localizadas em Armazém, Caibi, Guaraciaba, Iporã do Oeste, Modelo, Quilombo, Riqueza, São José do Cedro, Saudades, Seara e Xaxim.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Casas Familiares Rurais

De acordo com o presidente da Epagri, Dirceu Leite, com a nova gestão a empresa passa a coordenar e acompanhar administrativa e pedagogicamente as Casas Familiares Rurais, qualificando o corpo docente e modernizando a infraestrutura e os laboratórios. A proposta também insere as propriedades rurais dos estudantes no processo de formação técnica, com o uso de tecnologias desenvolvidas pela pesquisa da Epagri.

A iniciativa integra a educação básica e profissional à pesquisa agropecuária e à extensão rural da Epagri, ampliando a qualidade do ensino ofertado aos jovens do campo por meio da Pedagogia da Alternância, metodologia que divide a formação dos alunos entre a escola e a propriedade rural familiar. “A atuação da Epagri inclui ainda assistência técnica às famílias, estímulo ao empreendedorismo jovem, elaboração de planos de negócio e acesso às políticas públicas estaduais”, complementa o presidente.

A diretora de ensino agrotécnico da Epagri, Andreia Meira, explica que esse programa tem como foco estratégico a qualificação profissional, empreendedorismo e sucessão familiar, enfrentando o envelhecimento da população rural e promovendo condições para que os jovens permaneçam no campo com renda, inovação e qualidade de vida. “A iniciativa também amplia a inclusão feminina no meio rural, com investimentos em infraestrutura adequada e estímulo ao ingresso de mais alunas nas Casas Familiares Rurais”, diz ela.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Entrega de veículos e equipamentos

No evento o governador também fez a entrega de 53 veículos e 530 notebooks para diferentes unidades da Epagri. Os investimentos com os veículos foram de R$5.437.318,00 e com os notebooks de R$3.297.660,00. Os veículos são 25 Fiat Cronos, 13 Renault Kwid, 8 Fiat Argo , 6 pick-ups e 1 SUV.

O veículo é uma ferramenta essencial para a extensão rural e a pesquisa da Epagri, pois garante a presença dos técnicos e pesquisadores junto às comunidades, propriedades e áreas experimentais em todas as regiões do estado. No ensino contribui para a melhoria da gestão e para o acompanhamento das ações educacionais nas unidades. “Uma frota renovada assegura mais segurança, eficiência e qualidade de trabalho aos profissionais, refletindo diretamente em melhor atendimento aos agricultores, pescadores e ao meio rural catarinense”, diz o diretor de extensão rural e pesqueira da Epagri, Gustavo Claudino.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A Epagri

Vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAPE), a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) é uma empresa pública com atuação nas áreas de pesquisa agropecuária, assistência técnica e extensão rural e pesqueira, educação profissional e tecnológica. Sua missão é promover qualidade de vida no campo e nas comunidades pesqueiras, ampliar a competitividade da agricultura catarinense e assegurar a preservação e o uso sustentável dos recursos naturais.

Com presença em todos os municípios catarinenses, a Epagri conta com uma estrutura organizacional formada por unidades de ensino agrotécnico, pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira. Essa capilaridade permite à instituição atuar de forma integrada, articulando políticas públicas, inovação e assistência técnica diretamente junto às famílias agricultoras e pescadoras.

Um dos eixos centrais da atuação da Epagri é o fortalecimento da juventude rural e pesqueira, reconhecida como fundamental para a continuidade da agricultura familiar e da pesca artesanal em Santa Catarina. Dados do Censo Agropecuário evidenciam o envelhecimento da população rural e reforçam a necessidade de políticas públicas que promovam a permanência dos jovens no campo com oportunidades reais de desenvolvimento econômico, social e profissional.

Em 2025, amparada por marcos legais, a Epagri ampliou sua atuação no ensino formal e passou a ser mantenedora dos cinco Centros de Educação Profissional (Cedups) Agrotécnicos de Santa Catarina, inicialmente em gestão compartilhada com a Secretaria de Estado da Educação. O objetivo é estruturar as unidades escolares, qualificar o corpo docente, modernizar laboratórios, ampliar a inclusão feminina e integrar a assistência técnica às famílias dos estudantes, fortalecendo o processo de sucessão familiar.

Esse movimento também consolida o papel da Epagri na coordenação e no acompanhamento das Casas Familiares Rurais, que ofertam o ensino médio integrado à educação profissional em tempo integral na pedagogia da alternância. Ao integrar ensino, pesquisa e extensão rural, a Epagri consolida uma política pública estratégica voltada à formação de jovens protagonistas, à sucessão familiar e ao desenvolvimento sustentável das comunidades rurais catarinenses.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações e entrevistas:

Andréia Meira, diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri
(48) 3665-5224

Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 21 horas

Calendário de Eventos Agropecuários 2026 reúne 456 atividades e reforça protagonismo de SC no setor

A força e a diversidade da agropecuária catarinense ganham destaque no Calendário de Eventos Agropecuários do ano de 2026, que reúne em todas as re...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 3 dias

Média de cigarrinhas-do-milho cai pela metade, mas Epagri mantém alerta aos produtores

O levantamento realizado pelo Programa Monitora Milho SC entre os dias 19 e 26 de janeiro indica que houve uma redução de mais de 40% no número de ...

 Comunicacao UniGoyazes
Agricultura Há 1 semana

UniGoyazes fortalece curso de Ciências Biológicas

O curso é estruturado com ênfase na formação prática e no rigor científico na área biológica.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 semana

Epagri promove abertura da colheita da pitaia com projeção de safra recorde

Clima ameno no verão deve contribuir para uma safra recorde de 7,8 mil toneladas – Foto: Aires Mariga/EpagriOs produtores catarinenses de pitaia ...

 Foto: Adobe Stock
Agricultura Há 1 semana

Agricultura familiar na Bahia quadruplica produtividade

Associação Cidadania Rural aumentou produção de 20 para 80 toneladas por dia e ampliou renda de agricultores com apoio do Selo Biocombustível Social.

Tenente Portela, RS
34°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 36°
33° Sensação
0.98 km/h Vento
30% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h11 Nascer do sol
19h26 Pôr do sol
Sexta
38° 18°
Sábado
31° 19°
Domingo
30° 17°
Segunda
35° 18°
Terça
36° 17°
Últimas notícias
Cresol Há 2 minutos

Cresol destinou mais de R$ 11 milhões em projetos do Fundo Social em 2025
Turismo Há 14 minutos

Alta no turismo exterior eleva demanda por vistos
Agricultura Há 14 minutos

Governador lança Programa de Fortalecimento do Ensino Agrotécnico das Casas Familiares Rurais com investimento de quase R$ 18 milhões
Câmara Há 14 minutos

CPMI aprova pedidos de prisão e quebra de sigilos de servidores do INSS e de empresas
Geral Há 14 minutos

Rio espera receber 8 milhões de foliões para o carnaval

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,25 +0,27%
Euro
R$ 6,20 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 367,220,28 -9,67%
Ibovespa
183,236,70 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6945 (04/02/26)
33
61
66
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3605 (04/02/26)
01
03
04
07
10
12
13
14
19
20
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2884 (04/02/26)
00
03
08
14
23
30
32
37
38
41
45
55
58
60
71
74
77
78
80
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2921 (04/02/26)
07
20
22
33
42
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias