GA.MA Italy cria reality de beleza com IA

Big Beauty Brasil aposta em humor e linguagem de internet para dialogar com a cultura dos realities nas redes sociais.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
04/02/2026 às 16h07
gama italy

GA.MA Italy, marca global especializada em tecnologia capilar, lança o Big Beauty Brasil, um reality show criado integralmente por inteligência artificial (IA). O projeto marca uma nova fase da comunicação da marca ao explorar a beleza como tema central de entretenimento, com linguagem nativa de internet e formato alinhado aos hábitos contemporâneos de consumo de conteúdo digital.

Pensado para as plataformas digitais, entre elas TikTok, Kwai e Instagram, o programa retrata o cotidiano de participantes confinados em uma casa dedicada ao universo capilar. Ao longo dos episódios, situações comuns de convivência são associadas a temas ligados à beleza e à relação com a própria imagem, como escolhas estéticas, autoestima e conflitos do dia a dia.

Inspirado na cultura dos realities e no comportamento das redes sociais, o projeto constrói um universo próprio, com estética pop e ritmo ágil. Os episódios seguem ciclos curtos, o que permite acompanhar tendências, conversas e movimentos que acontecem nas plataformas digitais, mantendo a narrativa conectada à dinâmica das redes.

"A beleza é um território de expressão e identidade. O Big Beauty Brasil nasce da intenção de traduzir esse universo em entretenimento, com uma linguagem próxima do público digital", afirma Thaiane Cortez, Head de Marketing da GA.MA Italy. "A inteligência artificial viabiliza um projeto desse porte ao ampliar as possibilidades criativas da marca e permitir o desenvolvimento de narrativas em escala, com consistência e identidade", completa.

O Big Beauty Brasil integra a estratégia da GA.MA Italy de investir em formatos proprietários de conteúdo digital. Ao utilizar o universo capilar como eixo narrativo, o projeto busca reforçar o posicionamento da marca no diálogo com temas culturais relacionados à beleza.

O lançamento faz parte dos planos de inovação para 2026 e reforça a estratégia de investir em conteúdo digital-first, orientado por dados e alinhado às dinâmicas de consumo nas redes sociais. Ao todo, são 15 episódios de um minuto e meio, disponíveis nos canais da marca.

