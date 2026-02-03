Terça, 03 de Fevereiro de 2026
18°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Especialista alerta para cuidados ginecológicos durante o Carnaval e o verão

Com o Carnaval em pleno verão, calor intenso, suor excessivo e contato prolongado com praias e piscinas aumentam o risco de infecções ginecológicas...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/02/2026 às 19h23
Especialista alerta para cuidados ginecológicos durante o Carnaval e o verão
Foto: Freepik

O Carnaval acontece em pleno verão e é marcado por longos períodos de exposição ao calor, aumento da sudorese, uso de fantasias apertadas, permanência com roupas úmidas e maior mobilidade social. Esse conjunto de fatores cria um cenário propício ao aumento das infecções ginecológicas, exigindo atenção redobrada com a saúde íntima feminina.

As altas temperaturas, associadas à umidade local e ao abafamento da região genital — comuns durante blocos de rua, desfiles e festas prolongadas — favorecem a proliferação de microrganismos patogênicos. Dados observacionais da prática clínica mostram um aumento significativo de quadros de candidíase vulvovaginal, vaginose bacteriana e infecções do trato urinário inferior nesse período, segundo a revista Pubmed Central.

Segundo a médica Dra. Samantha Condé, PhD em ginecologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e presidente da Academia de Medicina do Rio de Janeiro (AMRJ), o calor excessivo atua como um importante fator ambiental para o surgimento dessas infecções. "A maior parte das bactérias e fungos responsáveis por esses quadros se desenvolve com mais facilidade em ambientes quentes, úmidos e pouco ventilados — exatamente as condições comuns durante o Carnaval", explica.

O uso prolongado de fantasias sintéticas, roupas muito justas, absorventes diários e produtos de higiene inadequados pode alterar o equilíbrio da microbiota vaginal, que é essencial para a defesa natural contra infecções. Permanecer por longos períodos com roupas íntimas úmidas, seja após suor excessivo ou banhos de praia e piscina, reduz a ventilação local e cria condições ideais para o crescimento fúngico e bacteriano.

A vaginose bacteriana recorrente, por exemplo, é extremamente comum: até 66% das mulheres apresentam reincidência em até um ano após o tratamento, segundo o American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). A entidade também recomenda o tratamento dos parceiros sexuais, já que a atividade sexual tem papel importante na recorrência da infecção — um ponto especialmente relevante em períodos de maior interação social, como o Carnaval.

No que diz respeito à higiene íntima, Dra. Samantha reforça que a limpeza deve ser restrita à vulva, utilizando apenas água corrente e, quando necessário, sabonetes com pH fisiológico. Duchas vaginais, produtos antissépticos frequentes ou perfumados são desaconselhados, pois podem causar disbiose vaginal e aumentar a suscetibilidade a infecções.

No contexto da saúde sexual, o uso consistente de preservativos continua sendo a principal estratégia de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). O aumento de novas parcerias durante o Carnaval reforça a importância de manter hábitos preventivos, independentemente da estação.

A ginecologista também alerta para os riscos da automedicação. Sintomas como corrimento vaginal anormal, coceira, ardor, dor ao urinar ou alterações de odor devem sempre ser avaliados por um profissional de saúde. O uso inadequado de medicamentos pode mascarar quadros clínicos, dificultar o diagnóstico correto e favorecer recorrências. A realização periódica de exames ginecológicos permanece como um dos pilares da prevenção e do cuidado integral com a saúde da mulher.

Cinco dicas importantes para aproveitar o Carnaval sem descuidar da saúde íntima

1ª Dar preferência a roupas leves

Tecidos naturais, como algodão, ajudam a manter a região genital mais ventilada e evitam o acúmulo de umidade. Fantasias muito justas e sintéticas aumentam o abafamento. Dormir sem calcinha pode ser uma estratégia para melhorar a ventilação local.

2ª Evitar ficar muito tempo com roupa molhada

Trocar o biquíni, maiô ou fantasia logo após sair da água ou após longos períodos de suor. Permanecer com peças úmidas favorece a multiplicação de fungos e bactérias. O mesmo vale para roupas muito apertadas, como calças jeans, que devem ser evitadas em dias de calor intenso.

3ª Hidratação e cuidados internos

Beber água ao longo do dia é fundamental para o bom funcionamento dos rins e da bexiga, ajudando a prevenir infecções urinárias. A hidratação adequada também contribui para o equilíbrio geral do organismo.

4ª Higiene íntima adequada

A higienização deve ser feita apenas na parte externa, com água e sabonetes neutros ou específicos para a região genital. Duchas internas, perfumes íntimos e lenços umedecidos perfumados não são recomendados, pois alteram o pH vaginal.

5ª Atenção aos sinais do corpo

Coceira, ardência, corrimento com alteração de cor ou odor, aumento da frequência urinária e dor ao urinar são sinais de alerta. Ao perceber qualquer sintoma, procure um profissional de saúde para avaliação e tratamento adequados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Turismo Há 5 horas

Feriados prolongados são opção para viajar fora das férias

Diretor da agência de turismo receptivo Bahia Terra Turismo conta como o trade turístico da região se prepara para atender os turistas durante os f...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Turismo Há 1 dia

Governo de Santa Catarina confirma novo voo da TAP e amplia ligação direta entre Florianópolis e Portugal

Foto: Roberto Zacarias / SECOMO governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se reuniu na tarde desta terça-feira, 2, com representantes da TAP Ai...

 Imagem de tonodiaz no Freepik
Turismo Há 4 dias

Visto: consultoria ajuda a reduzir erros durante processo

Estados Unidos ampliam rigor em critérios de aprovação e brasileiros relatam negativas em solicitação de vistos. Adriana Santos, gerente da Schultz...

 Imagem de Freepik
Turismo Há 5 dias

Seguro viagem para motociclistas possui cobertura específica

Modalidade oferece assistência em caso de acidentes durante deslocamentos de moto em território nacional e internacional

 divulgação D'Brescia unidade Faria Lima
Turismo Há 6 dias

Carnaval em SP: restaurantes apostam em promoções

Para atrair foliões e turistas amantes da carne, Rede D’Brescia Churrascaria apresenta nova promoção.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 35°
22° Sensação
1.19 km/h Vento
77% Umidade
11% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Quarta
35° 17°
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
29° 19°
Domingo
35° 16°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Santos: 5 barracos são destruídos em novo incêndio no Dique Vila Gilda
Justiça Há 2 horas

Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Câmara Há 2 horas

Átila Lira é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara
Câmara Há 2 horas

Coronel Meira é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública
Câmara Há 3 horas

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,24 0,00%
Euro
R$ 6,19 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 423,925,92 -0,15%
Ibovespa
185,674,44 pts 1.58%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6943 (02/02/26)
22
23
35
40
44
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3603 (02/02/26)
02
04
05
09
10
11
12
14
15
17
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias