Governo de Santa Catarina confirma novo voo da TAP e amplia ligação direta entre Florianópolis e Portugal

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, se reuniu na tarde desta terça-feira, 2, com representantes da TAP Air Portugal e da Zurich Airport Brasil, para tratar da ampliação da conectividade aérea internacional do estado. Também estiveram presentes o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins e a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

Durante a audiência, foi confirmada a inclusão de uma quarta frequência semanal da TAP Air Portugal na rota Florianópolis–Lisboa, reforçando a ligação direta entre Santa Catarina e a Europa. A nova frequência será operada aos domingos, a partir de 5 de julho, durante o verão europeu, período de maior demanda internacional.

“O fortalecimento dessa rota internacional é estratégico para Santa Catarina. Estamos falando de mais turismo, mais negócios, mais oportunidades e de um estado cada vez mais conectado com o mundo. O Governo de Santa Catarina trabalha de forma permanente para ampliar a malha aérea e impulsionar a nossa economia”, destacou o governador.

A ampliação da operação é resultado de uma articulação direta do Governo do Estado com a TAP, iniciada durante a missão oficial a Portugal. A negociação teve como foco garantir a viabilidade do voo e ampliar a conectividade internacional de Santa Catarina.

“Não tenho dúvida do acerto que fizemos quando fomos ao encontro da TAP, em Portugal, e garantimos a viabilidade do voo. Agora, isso se confirma com a quarta frequência semanal, o que é extraordinário. Santa Catarina passa a ocupar um espaço desejado há muitos anos. A TAP acreditou no projeto e, diante do sucesso da operação, ampliou ainda mais as frequências. É uma conquista maiúscula para o nosso estado”, complementou.

Foto: Reprodução/Secom SC

A rota entre Florianópolis e Lisboa começou em 3 de setembro de 2024, quando o primeiro voo da TAP Air Portugal, vindo da capital portuguesa, pousou no Aeroporto Internacional Hercílio Luz às 17h16, marcando o início das operações da companhia aérea portuguesa em Santa Catarina.

Segundo o diretor de Operações da TAP Air Portugal, Mário Chaves, a ampliação da oferta é resultado do desempenho positivo da rota e ressaltou a parceria com o Governo do Estado. “Sempre acreditamos que esta conexão seria um sucesso, e assim foi. Hoje, temos a satisfação de anunciar o reforço da operação com o lançamento de uma nova frequência. Agradecemos o apoio do Governo na promoção do destino e reforçamos, mais uma vez, o nosso investimento no Sul do Brasil”, destacou o diretor de operações.

A ampliação das frequências representa um importante impulso para o turismo e para a economia catarinense, contribuindo para a atração de visitantes internacionais, o fortalecimento do fluxo turístico e a geração de novos negócios no estado.

“De acordo com as diretrizes do governador Jorginho Mello, a Secretaria de Estado do Turismo tem trabalhado de forma incansável na promoção de um setor fundamental para Santa Catarina. As ações adotadas têm gerado resultados concretos, e Santa Catarina vem se consolidando como um destino de excelência não apenas no Brasil, mas também na Europa. É um mercado no qual estamos apostando fortemente”, destacou a secretária de Estado do Turismo, Catiane Seif.

O secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, destacou que Santa Catarina hoje vive um momento de consolidação. “O governador Jorginho primeiro deu protagonismo para o setor. Santa Catarina não tinha uma secretaria para cuidar desse tema. E ele tomou a decisão de ir a Portugal, pessoalmente, falar com o presidente da TAP. Ele construiu uma condição que o que começou com três frequências semanais agora virou quatro. O Governo do Estado assumiu um compromisso, de fazer uma forte promoção turística de Santa Catarina na Europa. Isso é protagonismo, isso é prioridade e isso é a visão empreendedora de um governador”, disse Beto Martins.

100 mil passageiros transportados

Com o reforço da operação em Florianópolis, a TAP Air Portugal reafirma seu compromisso com o mercado brasileiro e com o fortalecimento da conectividade aérea entre o Brasil e a Europa, especialmente durante a alta temporada do verão europeu. “É o resultado de um projeto de sucesso. Nós registramos em um ano e cinco meses da rota cerca de 100 mil passageiros transportados. Isso vem consolidar o que tinha sido uma promessa logo no início da operação, de nós adicionarmos mais uma frequência . Trata-se de agregar 2.300 assentos de avião por mês com essa operação adicional. Então, estamos felizes por ver a solidificação desse investimento lá atrás que tem resultado em sucesso”, ressaltou Carlos Antunes, diretor da TAP para as Américas.

“A ampliação da operação da TAP em Florianópolis reforça a consolidação internacional do Floripa Airport. Mais voos significam mais oportunidades para o turismo, para os negócios e para o desenvolvimento do Estado”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil.

Sobre a TAP Air Portugal

A TAP Air Portugal é líder nas ligações aéreas entre o Brasil e a Europa e integra a Star Alliance desde 2005. Fundada em 1945, a companhia tem seu hub em Lisboa, um dos principais pontos de conexão entre Europa, África e as Américas.

Atualmente, a TAP liga Portugal a 13 cidades brasileiras, incluindo Florianópolis, com voos partindo de Lisboa e do Porto. No total, são 15 rotas entre os dois países. A companhia opera mais de 1.250 voos semanais para 85 cidades em todo o mundo.

A TAP possui uma das frotas mais jovens do mundo, composta por aeronaves Airbus de nova geração (A320neo, A321neo, A321LR e A330neo), além de aviões Embraer utilizados pela TAP Express. Em 2025, a companhia foi classificada pela Airlines Ratings como a companhia aérea mais segura da Europa e a 11ª mais segura do mundo.