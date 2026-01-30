Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Visto: consultoria ajuda a reduzir erros durante processo

Estados Unidos ampliam rigor em critérios de aprovação e brasileiros relatam negativas em solicitação de vistos. Adriana Santos, gerente da Schultz...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
30/01/2026 às 15h18
Visto: consultoria ajuda a reduzir erros durante processo
Imagem de tonodiaz no Freepik

A emissão de 237,8 mil vistos americanos para brasileiros no primeiro trimestre de 2025 colocou o Brasil na quarta posição entre os países com maior número de concessões do documento no período, apesar de uma queda de 19,1% em relação ao mesmo intervalo do ano anterior. Os dados constam em levantamento da Viva América divulgado pelo InfoMoney, com base em informações do Departamento de Estado dos Estados Unidos.

"Segundo matéria da CBN", os Estados Unidos adotaram critérios mais rigorosos para a emissão de vistos a estrangeiros, e brasileiros têm enfrentado negativas ao tentar obter o documento. Em 2024, 15% dos pedidos feitos por brasileiros foram negados — o maior índice da gestão Biden —, enquanto, em 2020, último ano da primeira gestão de Donald Trump, a taxa de negativa chegou a 23%, de acordo com dados da Embaixada dos Estados Unidos.

Adriana Santos, gerente operacional da empresa de assessoria migratória e documental Schultz Vistos, aponta que os principais fatores que levam à negativa do visto são inconsistências nas informações, dificuldade em comprovar vínculos com o Brasil, falta de clareza sobre o objetivo da viagem e erros nos formulários.

"Segundo a profissional, um especialista pode ajudar o solicitante a evitar erros comuns no preenchimento dos formulários necessários. A assessoria ajuda a mitigar esses pontos por meio de orientação adequada, organização documental e alinhamento das informações prestadas, aumentando a segurança do processo".

"De acordo com Adriana Santos, isso pode reduzir erros como informações inconsistentes, omissões ou preenchimento incorreto, que podem gerar interpretações equivocadas e impactar negativamente o resultado do pedido. O especialista orienta o solicitante na coleta e organização das informações, esclarece dúvidas sobre cada campo do formulário e revisa os dados antes do envio".

"A especialista acrescenta que uma análise prévia do perfil do solicitante permite identificar pontos de atenção, como vínculos profissionais frágeis, histórico de viagens limitado ou informações que precisam ser melhor esclarecidas. Com isso, é possível orientar o solicitante sobre como apresentar seu perfil de forma mais consistente e adequada às exigências consulares".

Tipo de visto, documentação e entrevista

Adriana Santos observa que um consultor experiente pode indicar a categoria de visto mais adequada para cada situação, avaliando o objetivo da viagem, a duração da estadia e as atividades que serão realizadas. 

"Essa orientação evita escolhas incorretas, que podem gerar problemas durante a análise consular ou até na imigração, garantindo que o solicitante esteja enquadrado no visto correto desde o início", informa Santos.

A partir da definição do visto, o profissional da assessoria auxilia na organização de documentos que comprovem vínculos profissionais, financeiros, familiares e patrimoniais, como: comprovantes de emprego ou atividade profissional, renda, bens e estudos.

"Esses documentos ajudam a demonstrar a intenção de retorno ao Brasil, um dos pontos mais avaliados no processo de visto americano".

"Segundo Adriana Santos, a consultoria profissional pode auxiliar na preparação adequada para a entrevista consular ao ajudar o solicitante a entender o objetivo desta etapa, os tipos de perguntas que podem ser feitas e a importância de respostas claras e verdadeiras, além de orientar sobre postura, organização das informações e coerência entre o que foi declarado nos formulários e o que será apresentado na entrevista".

"A orientação profissional pode contribuir para aumentar a assertividade do processo, pois permite que todas as etapas sejam conduzidas de forma alinhada às exigências consulares. Um especialista ajuda o solicitante a compreender o funcionamento do processo, evitar erros e apresentar seu perfil de forma clara e consistente, o que pode facilitar a análise por parte das autoridades consulares. Na Schultz Vistos, por exemplo, os especialistas possuem mais de 16 anos de experiência", conclui.

Para mais informações, basta acessar: vistos.com.br/

