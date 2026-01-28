Epagri promove abertura da colheita da pitaia com projeção de safra recorde

Clima ameno no verão deve contribuir para uma safra recorde de 7,8 mil toneladas – Foto: Aires Mariga/Epagri

Os produtores catarinenses de pitaia se reúnem em Jacinto Machado na próxima quinta-feira, 29 de janeiro, para a abertura oficial da colheita de 2026. A Epagri projeta safra recorde de 7,8 mil toneladas da fruta, um crescimento de 20% em relação ao ano passado. O ato será realizado às 10 horas durante o Campo Agroacelerador, evento promovido pela Cooperja. Para participar não é necessário se inscrever.

Grande parte da colheita se concentra de janeiro a maio, mas com a introdução de novas variedades , a safra se estende até o inverno. O engenheiro agrônomo Eusébio Pasini Tonetto, líder do Programa Fruticultura da Epagri no Sul catarinense, explica que a expectativa é aumento de produtividade e melhoria na qualidade da fruta.

“Tivemos um clima um pouco mais ameno nos últimos meses, dezembro foi um pouco mais frio e janeiro também tem apresentado sol e calor menos intenso, o que beneficia as primeiras floradas. Somado a isso, temos novas áreas entrando em produção e novas tecnologias sendo implementadas”, afirma Tonetto.

Produção crescente

A produção de pitaia tem crescido significativamente no estado. Em 2024, foram 5 mil toneladas e, no ano passado, R$ 6,5 mil toneladas. Segundo Tonetto, os produtores têm ampliado seus pomares, principalmente com sistemas de adensamento orientados pela Epagri. Além disso, há novas famílias de agricultores aderindo ao cultivo.

O último levantamento da Epagri, publicado em 2022, registrou 300 hectares de pomares de pitaia. “Um novo mapeamento deve ser feito neste ano e acredito que possamos chegar a 400 hectares”, estima Tonetto. Atualmente, 90% da produção de pitaia está na região Sul do estado, com destaque para os municípios de São João do Sul, Santa Rosa do Sul e Sombrio.

A consolidação do cultivo da fruta é recente em Santa Catarina, em torno de 2010. Muitos pomares foram introduzidos em substituição à cultura do fumo. “Naquela época, uma família de Turvo começou a produzir e disponibilizar mudas, popularizando o cultivo. A Epagri passou a produzir material técnico e auxiliar os produtores, levando políticas públicas, especialmente crédito para quem tinha interesse em investir, além de orientações técnicas. Para este ano, estamos planejando uma sequência de capacitação para que o nosso conhecimento chegue ao campo, beneficiando ainda mais o cultivo da pitaia”, adianta Tonetto.

Serviço

O que: 4ª Abertura Oficial da Colheita da Pitaia em Santa Catarina

4ª Abertura Oficial da Colheita da Pitaia em Santa Catarina Quando: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, 10 horas

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, 10 horas Onde: Campo Demonstrativo Cooperja – Estr. Picadão, s/n – Linha Moro, Jacinto Machado

Campo Demonstrativo Cooperja – Estr. Picadão, s/n – Linha Moro, Jacinto Machado Mais informações e entrevistas: Eusébio Pasini Tonetto, líder do projeto Fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, fone/WhatsApp: (48) 999965575

