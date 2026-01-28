Quinta, 29 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Epagri promove abertura da colheita da pitaia com projeção de safra recorde

Clima ameno no verão deve contribuir para uma safra recorde de 7,8 mil toneladas – Foto: Aires Mariga/EpagriOs produtores catarinenses de pitaia ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/01/2026 às 17h18
Foto: Reprodução/Secom SC

Os produtores catarinenses de  pitaia  se reúnem em Jacinto Machado na próxima quinta-feira, 29 de janeiro, para a abertura oficial da colheita de 2026. A Epagri projeta safra recorde de 7,8 mil toneladas da fruta, um crescimento de 20% em relação ao ano passado. O ato será realizado às 10 horas durante o Campo Agroacelerador, evento promovido pela Cooperja. Para participar não é necessário se inscrever.

Grande parte da colheita se concentra de janeiro a maio, mas com a introdução de novas variedades , a safra se estende até o inverno. O engenheiro agrônomo Eusébio Pasini Tonetto, líder do Programa Fruticultura da Epagri no Sul catarinense, explica que a expectativa é aumento de produtividade e melhoria na qualidade da fruta.

“Tivemos um clima um pouco mais ameno nos últimos meses, dezembro foi um pouco mais frio e janeiro também tem apresentado sol e calor menos intenso, o que beneficia as primeiras floradas. Somado a isso, temos novas áreas entrando em produção e novas tecnologias sendo implementadas”, afirma Tonetto.

Produção crescente

A produção de pitaia tem crescido significativamente no estado. Em 2024, foram 5 mil toneladas e, no ano passado, R$ 6,5 mil toneladas. Segundo Tonetto, os produtores têm ampliado seus pomares, principalmente com sistemas de adensamento orientados pela Epagri. Além disso, há novas famílias de agricultores aderindo ao cultivo.

O último levantamento da Epagri, publicado em 2022, registrou 300 hectares de pomares de pitaia. “Um novo mapeamento deve ser feito neste ano e acredito que possamos chegar a 400 hectares”, estima Tonetto. Atualmente, 90% da produção de pitaia está na região Sul do estado, com destaque para os municípios de São João do Sul, Santa Rosa do Sul e Sombrio. 

A consolidação do cultivo da fruta é recente em Santa Catarina, em torno de 2010. Muitos pomares foram introduzidos em substituição à cultura do fumo. “Naquela época, uma família de Turvo começou a produzir e disponibilizar mudas, popularizando o cultivo. A Epagri passou a produzir material técnico e auxiliar os produtores, levando políticas públicas, especialmente crédito para quem tinha interesse em investir, além de orientações técnicas. Para este ano, estamos planejando uma sequência de capacitação para que o nosso conhecimento chegue ao campo, beneficiando ainda mais o cultivo da pitaia”, adianta Tonetto.

Serviço

  • O que: 4ª Abertura Oficial da Colheita da Pitaia em Santa Catarina
  • Quando: quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, 10 horas
  • Onde: Campo Demonstrativo Cooperja – Estr. Picadão, s/n – Linha Moro, Jacinto Machado
  • Mais informações e entrevistas: Eusébio Pasini Tonetto, líder do projeto Fruticultura da Epagri no Sul Catarinense, fone/WhatsApp: (48) 999965575

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri
(48) 3665-5407/99661-6596

