Interessados em expor na BTL – Lisboa 2026 têm até o dia 8 de fevereiro para fazerem a inscrição

Estão abertas as inscrições para a BTL – Lisboa 2026 (Better Tourism Lisbon Travel Market) maior evento de turismo realizado em Portugal, na FIL – ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
27/01/2026 às 19h28
Interessados em expor na BTL – Lisboa 2026 têm até o dia 8 de fevereiro para fazerem a inscrição
Foto: Reprodução/Secom SC

Estão abertas as inscrições para a BTL – Lisboa 2026 (Better Tourism Lisbon Travel Market) maior evento de turismo realizado em Portugal, na FIL – Parque das Nações em Lisboa. O evento tem se consolidado cada vez mais forte para o desenvolvimento e internacionalização do setor turístico. O Estado de Santa Catarina estará presente com um estande oportunizando 15 vagas para entidades coexpositoras.

O evento será realizado entre os dias 25 de fevereiro e 1 de março. Os interessados deverão se inscrever no período de 27 de janeiro (início às 18 horas) até o dia 8 de fevereiro (término às 23h59 minutos), por meio do formulário: https://forms.gle/n324MDDV2RfjRQhZ8

Para conferir os detalhes do edital através do link ou se preferir por meio do QR Code do card acima.

A edição contará com mais de 1.500 expositores em uma área de 60.000 m², com a participação de entidades públicas, empresas e destinos que veem a BTL como uma oportunidade, uma plataforma para a promoção, networking e a geração de excelentes negócios.

Santa Catarina estará no evento consolidando ainda mais a sua posição como destino turístico de destaque, juntamente com a presença de coexpositores, para promover o turismo catarinense no mercado europeu, apresentando os encantos e atrativos do estado aos potenciais futuros visitantes.

Um evento como este serve de vitrine para demonstrar as ações da Setur no incentivo à promoção e ao desenvolvimento do turismo de SC, e mostrar ao mundo as belezas naturais, a riqueza cultural e o alinhamento do seu trade turístico com o poder público em um trabalho conjunto e parceiro.

Foto: Reprodução/Secom SC
