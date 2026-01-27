Terça, 27 de Janeiro de 2026
20°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Agricultura familiar na Bahia quadruplica produtividade

Associação Cidadania Rural aumentou produção de 20 para 80 toneladas por dia e ampliou renda de agricultores com apoio do Selo Biocombustível Social.

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
27/01/2026 às 18h12
Agricultura familiar na Bahia quadruplica produtividade
Foto: Adobe Stock

A rotina de agricultores familiares no norte da Bahia passou por uma mudança significativa após investimentos em mecanização e capacitação técnica realizados pela Associação Cidadania Rural, em Campo Formoso. Com a chegada de novos equipamentos, a cooperativa quadruplicou sua capacidade de processamento de milho, de 20 para 80 toneladas por dia, ampliando a renda das famílias envolvidas e fortalecendo a economia local.

Antes, a debulha do milho era feita manualmente, o que limitava a produção e exigia grande esforço físico. Com o novo maquinário, além do aumento do volume processado, cerca de 15 trabalhadores puderam ser realocados para outras funções, otimizando a organização do trabalho dentro da associação.

A cooperativa também mantém contratos de fornecimento de mamona e sisal, duas culturas adaptadas ao clima semiárido. Atualmente, a produção inclui cerca de 250 toneladas de mamona e 850 toneladas de sisal, contribuindo para diversificar a renda dos agricultores e garantir escoamento regular da produção.

Os investimentos foram viabilizados por meio do Selo Biocombustível Social, política pública federal que estimula a inclusão produtiva da agricultura familiar e estabelece preço mínimo para a compra de matérias-primas utilizadas na produção de biodiesel. Além da comercialização, os contratos preveem assistência técnica contínua e apoio à estruturação das cooperativas.

"Esses mecanismos garantem previsibilidade de receita e ajudam a fortalecer a produção local. São culturas resistentes à seca, com baixo custo de manejo, que têm papel importante na geração de renda, na permanência das famílias no campo e na conservação do solo", explica Elaine Carvalho, gerente de Sustentabilidade e Comunicação Integrada da Binatural, empresa parceira da associação no âmbito do programa.

Segundo Erielton Gonçalves Barros, diretor financeiro da Associação Cidadania Rural, a mecanização trouxe ganhos diretos para os produtores. "Aumentamos a produção, ampliamos as áreas plantadas e fortalecemos a economia da comunidade. Hoje, a agricultura familiar aqui tem mais estabilidade e perspectiva de futuro", afirma.

Além da infraestrutura e do fomento promovido pela Binatural, a associação investe em formação profissional, com cursos de tratorista, operador de máquinas, economia solidária, empreendedorismo rural e práticas agroecológicas. Técnicos agrícolas contratados localmente acompanham as famílias, orientando sobre boas práticas e produção sustentável.

Com planos de adquirir novos equipamentos e implantar uma estrutura própria de beneficiamento de mamona, a cooperativa busca ampliar sua capacidade produtiva e consolidar seu papel no desenvolvimento regional, mostrando como políticas públicas combinadas a parcerias privadas podem impulsionar a agricultura familiar em áreas de maior vulnerabilidade climática.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 8 horas

Epagri apresenta vinhos finos produzidos com uvas resistentes a doenças

Fotos: Pablo Gomes/EpagriO que já era excelente, pode ficar ainda melhor. Reconhecida em todo o Brasil pela alta qualidade dos vinhos, a região de ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Epagri alerta produtores sobre alta infectividade de cigarrinhas-do-milho nas lavouras

Fotos: Maria Cristina Canale/EpagriSanta Catarina registra pela terceira semana consecutiva um aumento na média estadual de cigarrinhas-do-milho, c...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Pesquisa da Epagri aposta em bioinsumos e agricultura digital para os desafios no campo

Foto: Marllon Legnaghi/GOVSCEm 50 anos de pesquisa, a Epagri levou avanços à eficiência da agropecuária catarinense com inovações que vão de dados ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Sistema antigranizo de Santa Catarina é apresentado à comitiva gaúcha

Foto: Paulo Arruda/SapeSanta Catarina é referência na implantação e operacionalização do Sistema Antigranizo. Nesta semana, uma missão técnica do R...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 4 dias

Agricultura familiar: Governo do Estado e Epagri investem R$ 20,5 milhões no ensino agrotécnico para incentivar a permanência de jovens no campo

Foto: Helena Moraes/EpagriO Governo do Estado e a Epagri estão reforçando investimentos no ensino agrotécnico como uma política pública para estimu...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 34°
21° Sensação
0.65 km/h Vento
85% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Quarta
35° 19°
Quinta
33° 17°
Sexta
30° 17°
Sábado
28° 16°
Domingo
32° 14°
Últimas notícias
Política Há 2 horas

Lula homenageia vítimas do Holocausto e condena autoritarismo
Internacional Há 3 horas

Brasil e União Europeia reconhecem equivalência em proteção de dados
Educação Há 3 horas

Inep emitirá declaração do ensino médio a partir de sexta-feira
Câmara Há 3 horas

Comissão aprova regra que permite pagar menos IR em planos antigos de previdência
Justiça Há 3 horas

Moraes nega encontro com ex-presidente do BRB na casa de Vorcaro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,18 +0,04%
Euro
R$ 6,24 +0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 490,035,41 +0,03%
Ibovespa
181,919,13 pts 1.79%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6937 (26/01/26)
16
17
46
56
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3597 (26/01/26)
01
04
05
07
10
11
13
14
15
16
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2880 (26/01/26)
10
23
24
26
27
38
39
40
42
46
47
51
58
59
67
69
87
89
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2917 (26/01/26)
04
09
20
34
36
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias