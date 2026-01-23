Previsão do tempo: fim de semana com temperaturas altas e tempo firme em Tenente Portela e Região Celeiro

A previsão do tempo para Tenente Portela e cidades da Região Celeiro aponta um fim de semana de tempo estável e temperaturas elevadas, sem expectativa de chuva significativa.

Nesta noite de sexta-feira (23), o clima estará predominantemente claro a parcialmente nublado, com temperaturas amenas no início da noite e variando para calor ao longo do dia. As máximas na sexta podem alcançar cerca de 29 a 30°C, com mínimas na casa dos 17 a 20°C durante a madrugada.

Para sábado (24), o tempo deve permanecer firme, com predomínio do sol e poucas nuvens no céu. As temperaturas seguem altas, com máximas ao redor de 30 a 32°C e mínima em torno de 19 a 20°C, reforçando sensação de calor durante o dia.

No domingo (25), a previsão indica tempo semelhante, com céu claro ou parcialmente nublado e calor mais intenso ainda, podendo chegar a 32 a 33°C no período da tarde. À noite, o clima continua quente e sem chuva expressiva, com mínima na faixa dos 20 a 25°C.

Em resumo, o fim de semana na Região Celeiro deve ser de predomínio de tempo firme, calor e poucas nuvens, ideal para atividades ao ar livre.

Moradores e visitantes podem aproveitar as condições estáveis, mas é recomendado hidratar-se devido às temperaturas elevadas e à umidade relativamente baixa prevista para os próximos dias.