Santa Catarina encerra missão na Espanha com foco na ampliação de rotas aéreas e promoção global

Foto: Divulgação / SeturA Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) encerra a agenda estratégica em Madri, durante a FITUR, uma das...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
23/01/2026 às 14h57
Santa Catarina encerra missão na Espanha com foco na ampliação de rotas aéreas e promoção global
Foto: Divulgação / Setur

Foto: Divulgação / Setur

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina (Setur) encerra a agenda estratégica em Madri, durante a FITUR, uma das maiores e mais influentes feiras de turismo do mundo. Com a participação de mais de 150 países e um público estimado em 300 mil pessoas, o evento serviu de vitrine para falar das vocações catarinenses e como oportunidade para negociações diretas com o mercado europeu.

A missão, liderada pela Secretária Catiane Seif, teve como um dos pilares a prospecção de novas rotas aéreas para o estado. Foram realizadas reuniões técnicas com as diretorias das companhias aéreas Air Europa e Iberia, visando ampliar a conectividade direta de Santa Catarina com o continente europeu e atrair um fluxo contínuo de visitantes internacionais.

Fortalecimento do turismo doméstico e internacional

Embora o foco internacional seja prioritário para a atração de um público qualificado e o consequente impulsionamento da economia estadual, a Setur também cumpriu agendas com secretários de turismo de outros estados brasileiros e empresários do setor. O objetivo é fortalecer o turismo doméstico, que representa uma parcela fundamental da movimentação econômica de Santa Catarina.

Santa Catarina, através da ABAV, apresentou em rodadas de negócios a diversidade dos roteiros catarinenses, destacando que o estado é um destino preparado para as quatro estações do ano, oferecendo desde praias até o aconchego da serra, sempre amparado pelos índices de segurança que colocam o estado em posição de destaque no Brasil.

“Nossa presença na FITUR reafirma o compromisso do governo em internacionalizar Santa Catarina. Viemos mostrar ao mundo que somos um destino completo, diversificado e, acima de tudo, seguro. As agendas como Air Europa e Iberia são passos fundamentais para garantir que o turista europeu tenha facilidade em nos visitar. Estamos trabalhando para equilibrar o fortalecimento do nosso turismo doméstico com a atração desse público internacional qualificado, gerando emprego e renda para os catarinenses durante o ano inteiro.”

Sobre a Missão

A agenda na Europa incluiu, além da FITUR, reuniões estratégicas em Paris com a Air France e encontros com um dos maiores operadores da Europa, o El Corte Inglês Viajes, consolidando Santa Catarina como um dos destinos brasileiros mais preparados para o crescimento global nos próximos anos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
