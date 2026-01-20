Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris

Dando continuidade ao plano estratégico de expansão da malha aérea internacional, a Secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, cumpriu agenda oficial nesta segunda-feira, 19, na sede da companhia aérea Air France, em Paris. A missão, realizada em conjunto com representantes do Floripa Airport, visa consolidar Santa Catarina como um portão de entrada estratégico para turistas europeus no Sul do Brasil.

Durante o encontro, a comitiva catarinense apresentou um diagnóstico detalhado do mercado regional, destacando o crescimento da demanda por destinos de experiência e a infraestrutura de excelência do Aeroporto Internacional de Florianópolis. A iniciativa faz parte das diretrizes do Governo do Estado para a internacionalização do destino, focando não apenas na promoção turística, mas também na atração de novos negócios e investimentos.

Foco no turista qualificado e desenvolvimento econômico

A estratégia de diversificação de rotas internacionais busca atrair, prioritariamente, o chamado “turista qualificado”. Este perfil de visitante possui um ticket médio de gasto superior, o que impacta diretamente na economia catarinense.

“Trazer novas opções de conectividade com a Europa é fundamental para o fortalecimento da nossa matriz econômica. O aumento no fluxo de turistas internacionais reflete diretamente em uma maior arrecadação para o Estado. Esses recursos são fundamentais para que o Governo possa realizar novos investimentos em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde e educação para todos os catarinenses”, destacou a secretária Catiane Seif.

Parceria estratégica com o setor privado

A presença do Floripa Airport na reunião reforça a sinergia entre o setor público e a iniciativa privada. A concessionária apresentou dados técnicos sobre a capacidade operacional do terminal, que já é referência no país, e sobre a grande demanda de turistas entre os dois mercados, europeu e catarinense.

“Nosso aeroporto oferece a infraestrutura necessária e elevados índices de eficiência operacional, o que nos habilita a receber novas rotas de longa distância. Trazer mais voos representa não apenas mais turistas, mas também mais negócios, investimentos e desenvolvimento para Santa Catarina, o que faz parte da nossa missão”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, administradora do Floripa Airport.

A agenda da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) na Europa segue ao longo da semana, com reuniões previstas com outras companhias aéreas e operadores de turismo durante a FITUR, em Madri, reafirmando o compromisso de Santa Catarina em se posicionar como um destino global durante o ano todo.