Terça, 20 de Janeiro de 2026
14°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris

Dando continuidade ao plano estratégico de expansão da malha aérea internacional, a Secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/01/2026 às 12h57
Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris
Foto: Reprodução/Secom SC

Dando continuidade ao plano estratégico de expansão da malha aérea internacional, a Secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, cumpriu agenda oficial nesta segunda-feira, 19, na sede da companhia aérea Air France, em Paris. A missão, realizada em conjunto com representantes do Floripa Airport, visa consolidar Santa Catarina como um portão de entrada estratégico para turistas europeus no Sul do Brasil.

Durante o encontro, a comitiva catarinense apresentou um diagnóstico detalhado do mercado regional, destacando o crescimento da demanda por destinos de experiência e a infraestrutura de excelência do Aeroporto Internacional de Florianópolis. A iniciativa faz parte das diretrizes do Governo do Estado para a internacionalização do destino, focando não apenas na promoção turística, mas também na atração de novos negócios e investimentos.

Foco no turista qualificado e desenvolvimento econômico

A estratégia de diversificação de rotas internacionais busca atrair, prioritariamente, o chamado “turista qualificado”. Este perfil de visitante possui um ticket médio de gasto superior, o que impacta diretamente na economia catarinense.

“Trazer novas opções de conectividade com a Europa é fundamental para o fortalecimento da nossa matriz econômica. O aumento no fluxo de turistas internacionais reflete diretamente em uma maior arrecadação para o Estado. Esses recursos são fundamentais para que o Governo possa realizar novos investimentos em áreas prioritárias como infraestrutura, saúde e educação para todos os catarinenses”, destacou a secretária Catiane Seif.

Parceria estratégica com o setor privado

A presença do Floripa Airport na reunião reforça a sinergia entre o setor público e a iniciativa privada. A concessionária apresentou dados técnicos sobre a capacidade operacional do terminal, que já é referência no país, e sobre a grande demanda de turistas entre os dois mercados, europeu e catarinense.

“Nosso aeroporto oferece a infraestrutura necessária e elevados índices de eficiência operacional, o que nos habilita a receber novas rotas de longa distância. Trazer mais voos representa não apenas mais turistas, mas também mais negócios, investimentos e desenvolvimento para Santa Catarina, o que faz parte da nossa missão”, afirma Ricardo Gesse, CEO da Zurich Airport Brasil, administradora do Floripa Airport.

A agenda da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) na Europa segue ao longo da semana, com reuniões previstas com outras companhias aéreas e operadores de turismo durante a FITUR, em Madri, reafirmando o compromisso de Santa Catarina em se posicionar como um destino global durante o ano todo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esmeralda Praia Hotel
Turismo Há 5 dias

Esmeralda Praia Hotel inaugura deck suspenso em Ponta Negra

O Esmeralda Praia Hotel inaugurou sua nova área de lazer com deck suspenso, oferecendo vista direta para o mar da Praia de Ponta Negra e enquadrame...

 Gustavo Albano - Guia Viajar Melhor
Turismo Há 2 semanas

Especial do Guia Viajar Melhor indica 101 viagens no Brasil

Especial publicado pelo Guia Viajar Melhor apresenta 101 destinos turísticos para conhecer no Brasil, com informações sobre atrações regionais e di...

 Crédito: Freepik
Turismo Há 4 semanas

Calor e aglomerações exigem atenção à prevenção de doenças

Calor, comidas não refrigeradas e aglomerações favorecem surtos de gastroenterites e infecções respiratórias.

 Imagem de Freepik
Turismo Há 1 mês

Circuitos turísticos pela europa cativam brasileiros

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, explica como funciona a modalidade de Circuito Turístico, onde é possível conhecer vária...

 Felipe Oliveira
Turismo Há 1 mês

Bahia Terra Turismo oferece lancha entre Salvador e Boipeba

Pacote inclui transporte marítimo em lancha rápida climatizada. No verão 2025/2026, mais de 10 milhões de visitantes devem circular pela Bahia

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 24°
24° Sensação
2.58 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quarta
29° 13°
Quinta
30° 16°
Sexta
31° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul
Entretenimento Há 18 minutos

Inhotim projeta Minas Gerais no cenário internacional
Turismo Há 33 minutos

Santa Catarina articula ampliação de voos diretos com a Air France em Paris
Energia Há 33 minutos

Celesc reduz preço da recarga elétrica em SC e torna mobilidade elétrica 10% mais barata
Tecnologia Há 47 minutos

Ergonomia pode elevar em até 18% a produtividade no trabalho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,17%
Euro
R$ 6,29 +1,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,748,06 -2,37%
Ibovespa
166,145,44 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2961 (17/01/26)
10
13
55
56
59
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6931 (19/01/26)
48
69
73
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3591 (19/01/26)
01
02
03
04
06
07
10
11
13
14
15
17
18
19
20
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias