Especial do Guia Viajar Melhor indica 101 viagens no Brasil

O site de viagens Guia Viajar Melhor lançou um especial dedicado a quem pretende conhecer diferentes destinos nacionais. A publicação mostra 101 lugares para viajar no Brasil e reúne uma seleção de destinos turísticos espalhados por todas as regiões do país, com informações sobre atrações locais, experiências culturais, roteiros históricos e opções para quem deseja descansar próximo da natureza.

O material foi pensado para servir como um guia de apoio ao planejamento de viagens dentro do Brasil e contempla diferentes perfis de viajantes. A lista inclui desde praias e parques nacionais até cidades históricas e grandes centros urbanos, passando por roteiros voltados ao ecoturismo, à gastronomia e ao turismo de aventura.

Entre os destaques estão a Baía do Sancho, em Fernando de Noronha (PE), frequentemente citada entre as praias mais bonitas do mundo; o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (MA), reconhecido em 2024 como Patrimônio Natural da Humanidade pela UNESCO; as Cataratas do Iguaçu (PR); o Parque Nacional de Anavilhanas (AM), no Rio Negro; e a Chapada dos Veadeiros (GO).

O guia também reserva espaço para destinos com forte valor histórico e cultural, como Ouro Preto (MG), Paraty (RJ) e Petrópolis (RJ), além de locais já consolidados no turismo brasileiro, a exemplo de Jericoacoara (CE), Maragogi (AL), Gramado (RS), Alter do Chão (PA) e Manaus (AM).

Segundo o Guia Viajar Melhor, a proposta do especial é apresentar um retrato da diversidade geográfica e cultural do Brasil, estimulando o turismo interno e valorizando comunidades locais, sobretudo em áreas de preservação ambiental e regiões cuja economia depende diretamente da atividade turística.

Guia de viagens traz especial mostrando a diversidade dos destinos no Brasil

No Norte do país, a seleção prioriza roteiros ligados à floresta e aos rios. O Parque Nacional de Anavilhanas, no Amazonas, aparece como um dos principais exemplos de turismo de natureza, assim como Belém (PA), destacada pela gastronomia e pela importância cultural - além de ter ocupado os noticiários do mundo todo ao se tornar a cidade sede da COP30. O Jalapão, no Tocantins, também integra a lista, com seus fervedouros, dunas e paisagens naturais.

No Nordeste, o guia reúne praias e cidades históricas. Jericoacoara (CE) é citada como um refúgio entre dunas e lagoas cristalinas, enquanto Maragogi (AL) se destaca pelas piscinas naturais. Salvador (BA) aparece representada pelo Pelourinho, símbolo da herança colonial e da cultura afro-brasileira, e os Lençóis Maranhenses (MA) figuram entre os principais atrativos naturais da região.

O Centro-Oeste é representado por destinos voltados ao turismo ecológico. Bonito (MS) é lembrado pelos rios de águas cristalinas e pelas cavernas, assim como a Chapada dos Veadeiros (GO). O Pantanal, que se estende por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aparece como referência para observação da fauna silvestre.

No Sudeste, o especial combina história e natureza. Ouro Preto (MG) é destaque pelo conjunto arquitetônico colonial, enquanto Paraty (RJ) e Ilha Grande (RJ) reúnem praias, trilhas e patrimônio histórico. Em Minas Gerais, o Instituto Inhotim, em Brumadinho, é citado pela integração entre arte contemporânea e paisagismo.

Já no Sul, a lista inclui as Cataratas do Iguaçu (PR), Gramado (RS), conhecida pelo calendário de eventos ao longo do ano, e a Serra do Rio do Rastro (SC), famosa pela estrada sinuosa e pelos mirantes com vista para a serra.

De acordo com o Guia Viajar Melhor, o especial pretende servir como referência tanto para brasileiros quanto para estrangeiros interessados em conhecer o país, reforçando o potencial do turismo nacional e a importância da preservação cultural e ambiental.

Brasil se consolida entre os turistas estrangeiros

O lançamento do especial ocorre em um momento de crescimento do turismo no país. Dados da Embratur indicam que, em 2025, o Brasil recebeu 9,2 milhões de turistas internacionais — número que superou a meta prevista para o ano e representou um aumento de 37,1% em relação a 2024, estabelecendo um novo recorde histórico.

Esse fluxo resultou em quase 3 mil voos internacionais desembarcando em território brasileiro ao longo do ano. Entre os visitantes europeus, mais de 1,2 milhão chegaram ao país vindos de mercados como França, Portugal, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha.

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul lideraram o ranking de destinos mais procurados por estrangeiros. A capital paulista recebeu 2.753.869 visitantes internacionais, seguida pelo Rio de Janeiro, com 2.196.443, e pelo Rio Grande do Sul, que contabilizou 1.535.806 turistas em 2025.