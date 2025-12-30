Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

A Marinha do Brasil emitiu um aviso de ressaca para a orla do Rio de Janeiro, com início às 12h desta quarta-feira (31) e previsão de término às 6h de quinta-feira (1° de janeiro). As ondas podem atingir de 2,5 metros de altura, oferecendo risco para banhistas e embarcações de pequeno porte.

A ressaca é um fenômeno que aumenta a agitação do mar, com possibilidade de formação de fortes correntes e valas. As ondas podem avançar sobre a orla e ciclovias, por isso é recomendável evitar o mar no período de vigência do alerta e seguir orientações de segurança da Marinha e do Corpo de Bombeiros.

Veja dica de segurança para banhistas durante o período de ressaca: