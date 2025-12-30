Quarta, 31 de Dezembro de 2025
Bombeiros aprovam vistoria de balsas para fogos em Copacabana

Espetáculo terá duração aproximada de 12 minutos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/12/2025 às 18h43

O Corpo de Bombeiros concluiu, na manhã desta terça-feira (30), uma das etapas mais importantes da grande festa de réveillon nas praias do Rio, sendo a principal delas em Copacabana, zona sul do Rio. Todas as balsas que serão utilizadas na tradicional queima de fogos da orla foram vistoriadas e aprovadas pela Diretoria-Geral de Diversões Públicas, do Corpo de Bombeiros.

“A vistoria rigorosa das balsas e toda a operação planejada demonstram o compromisso do governo com a proteção da população, dos turistas e com a excelência dos nossos bombeiros”, avaliou o governador Cláudio Castro.

Os militares avaliaram critérios técnicos e de segurança, como estabilidade das balsas, posicionamento dos artefatos pirotécnicos, sistemas de acionamento, distanciamento da orla e cumprimento das normas de segurança exigidas para eventos de grande porte.

“Durante a vistoria, foram analisados os principais itens de segurança, como o layout das estruturas, a quantidade, o tipo e o tamanho dos artefatos pirotécnicos, sempre em conformidade com o projeto previamente apresentado na parte documental. Ressaltamos que durante o espetáculo as balsas não vão contar com equipes a bordo e nem a presença de brigadistas e operadores”, disse o porta-voz da corporação, tenente-coronel Fábio Contreiras.

Segundo Contreiras, a operação funcionará de forma remota, conforme previsto no planejamento técnico.

“A prevenção e a resposta a incêndios também estarão garantidas por um rebocador de apoio, equipado com bomba de incêndio, posicionado estrategicamente para atuação imediata, caso necessário”, esclareceu.

A montagem da estrutura dos fogos possui Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), emitida por engenheiro legalmente habilitado, assegurando que a instalação segue os critérios técnicos e de segurança exigidos.

A ação contou ainda com a participação de representantes da Capitania dos Portos, da Divisão de Fiscalização de Armas e Explosivos (DFAE) da Polícia Civil e da Empresa de Turismo do Rio (Riotur).

Queima de Fogos

Neste ano, 19 balsas serão distribuídas ao longo da orla de Copacabana, com quase o dobro do número de artefatos utilizados na virada de 2024. O espetáculo terá duração aproximada de 12 minutos. As balsas, nas quais foram montados os fogos de artifício, devem deixar a Praia da Ribeira, na Ilha do Governador ainda na noite desta terça-feira (30) para serem posicionadas ao longo da orla de Copacabana.

Réveillon

O Corpo de Bombeiros vai empregar cerca de 1.500 militares na operação do réveillon, com o apoio de 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones, além de dois grandes drones equipados com megafone, farol de busca de longo alcance e capacidade de voo em condições adversas.

A corporação terá ainda três Postos de Comando e Controle e 38 novos postos móveis de salvamento marítimo espalhados pelas principais praias do Estado do Rio. Em Copacabana, área de maior concentração de público, serão mobilizados 170 bombeiros, 20 postos de guarda-vidas e equipes médicas embarcadas em motos aquáticas, garantindo rapidez no atendimento em casos de salvamento de banhistas.

© Tânia Rêgo/Agência Brasil
