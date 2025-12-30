Governo do Estado alerta que Nota Fiscal Gaúcha não faz contato com participantes pelo WhatsApp

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), alerta que o Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG) não realiza contatos com seus cadastrados via WhatsApp. Caso o contribuinte receba mensagens por esse canal em nome do programa, a orientação é não interagir e comunicar o ocorrido à gestão do NFG, por meio do formulário disponível abaixo:

Os canais oficiais do NFG são exclusivamente o aplicativo e o site do programa, com acesso via login gov.br, plataformas nas quais estão publicadas as informações corretas. Os únicos contatos diretos feitos com os participantes ocorrem por e-mail ou por SMS para o telefone cadastrado.

Com cerca de 4,2 milhões de participantes, o NFG incentiva os consumidores a solicitarem a inclusão do número do CPF na nota fiscal no momento da compra, promovendo a cidadania fiscal. A iniciativa contribui para que as vendas sejam devidamente declaradas pelas empresas, ajudando a combater a informalidade e a concorrência desleal.