Governo do Estado repassa área de 10 mil metros quadrados para novo campus do Instituto Federal Farroupilha em Santiago

Assinatura virtual contou com a participação da reitora do Iffar e com representantes da SPGG -Foto: Paloma Fleck/Ascom SPGG

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), assinou, nesta terça-feira (30/12), a escritura pública de doação de um imóvel público estadual ao município de Santiago. A área, de 10 mil metros quadrados, será destinada à viabilização da instalação de um campus do Instituto Federal Farroupilha (Iffar).

O imóvel doado, no bairro Carlos Humberto, estava cedido ao Iffar como Centro de Referência e passará a abrigar um campus pleno da rede federal. Isso permitirá a oferta de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, cursos subsequentes, graduações e pós-graduações, além de ações de pesquisa, extensão e inovação.

Compromisso do Estado com desenvolvimento humano

"Ao transformar patrimônio estadual em equipamento educacional federal, o Estado reafirma o uso social do seu acervo imobiliário, reforçando o compromisso do governo estadual com uma agenda de desenvolvimento humano e de oportunidades para a população gaúcha”, destaca o titular em exercício da SPGG, Bruno Silveira.

Participaram da assinatura, realizada de modo virtual, a reitora do Iffar, Nídia Heringer e a chefe em exercício da Divisão de Contratos e Regularização Patrimonial da Subsecretaria de Patrimônio da SPGG, Gicelda Julia Dal Bó.

O subsecretário de Patrimônio do Estado, Vinícius Deprá, também destaca a importância da otimização dos imóveis públicos como instrumento de políticas públicas. "A doação do imóvel que permitirá a implantação de um campus da rede federal em Santiago contribuirá para o desenvolvimento socioeconômico sustentável da região, por meio da formação humana, inovação e do apoio técnico aos arranjos produtivos locais", ressaltou.