Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo publica primeiro edital após decreto que moderniza gestão e fiscalização de contratos com terceirizadas

O governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (23/12), o primeiro edital após a entrada em vigor do decreto que mo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
30/12/2025 às 10h08
Governo publica primeiro edital após decreto que moderniza gestão e fiscalização de contratos com terceirizadas
-

O governo do Estado publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (23/12), o primeiro edital após a entrada em vigor do decreto que moderniza a gestão e a fiscalização de contratos com empresas terceirizadas. A principal inovação é a previsão de conta vinculada nos contratos, mecanismo que garante maior segurança aos trabalhadores e ao próprio Estado.

“A contratação com previsão de conta vinculada, que será adotada pela primeira vez no Estado, representa um avanço importante na gestão dos contratos de terceirização. Ela garante maior segurança aos trabalhadores e ao Estado, ao permitir maior controle sobre os recursos destinados ao cumprimento das obrigações trabalhistas”, explicou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans.

“No modelo anterior, quando havia descumprimento das obrigações pela empresa, o Estado precisava efetuar o depósito dos valores em juízo, mesmo se tratando de recursos já previstos no contrato. Com a conta vinculada, esses recursos ficam segregados e podem ser utilizados para o pagamento direto aos trabalhadores, quando necessário, ampliando a transparência, prevenindo passivos trabalhistas e fortalecendo os mecanismos de governança e controle dos contratos públicos”, completou.

Sobre o edital

O edital é destinado à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza e higienização, com fornecimento de materiais, nas dependências da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), em Porto Alegre.

A sessão do pregão eletrônico , conduzida pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio da Central de Licitações do Estado do Rio Grande do Sul (Celic), está prevista para 15 de janeiro de 2026.

Modernização da gestão e da fiscalização

O decreto, assinado pelo governador Eduardo Leite em dezembro, estabelece a criação de uma conta vinculada a cada contrato. Nela, o Estado pode reter valores referentes a encargos trabalhistas, como férias, 13º salário e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), assegurando o pagamento aos empregados mesmo em situações de inadimplência das empresas contratadas. A medida também reduz riscos de interrupção de serviços essenciais, como limpeza, vigilância e manutenção de prédios públicos.

O subsecretário da Celic, Felipe Cruzeiro, explicou que os valores referentes às verbas trabalhistas ficarão retidos em uma conta bloqueada junto ao Banrisul. “A empresa só terá acesso aos recursos após comprovar que realizou os depósitos aos funcionários”, destacou.

A utilização da conta vinculada para contratações de empresas terceirizadas está prevista na Lei Estadual 16.110, de 9 de abril de 2024, e foi regulamentada pelo Decreto Estadual 58.399, de 9 de outubro de 2025.

Texto: Ascom SPGG
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada

Moradores e turistas acompanham os preparativos para o réveillon
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Ondas podem atingir 2,5 m de altura
Geral Há 5 horas

Número de homicídios, estupros e latrocínios diminui em São Paulo

Dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública
Geral Há 5 horas

Bombeiros aprovam vistoria de balsas para fogos em Copacabana

Espetáculo terá duração aproximada de 12 minutos
Geral Há 6 horas

Guinness reconhece o réveillon do Rio como o maior do mundo

Prefeito Eduardo Paes recebeu o título nesta terça-feira (30)

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias