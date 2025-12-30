Quarta, 31 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PM terá no réveillon do Rio câmeras de reconhecimento facial

Meta é aumentar sistemas de segurança na virada do ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/12/2025 às 08h06

Durante o réveillon no Rio de Janeiro, a Polícia Militar terá 300 carros equipados com kits de câmeras capazes de realizar, de forma simultânea, reconhecimento facial e leitura automática de placas.

As equipes atuarão em Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói, circulando por toda a orla. A meta da nova tecnologia é identificar veículos furtados e roubados, localizar criminosos com mandado de prisão em aberto e dar mais agilidade às abordagens policiais.

A praia de Copacabana – a mais procurada na noite do próximo dia 31 - será dividida em cinco setores, visando ampliar as ações de segurança. Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) também estarão na orla, organizados em grupos de 20 agentes, garantindo a segurança das comemorações da virada do ano.

“A tecnologia embarcada representa um avanço significativo no policiamento preventivo. Com o reconhecimento facial e a leitura automática de placas, conseguimos identificar suspeitos, veículos roubados e agir com mais rapidez e precisão, ampliando a segurança da população durante o réveillon”, explica o secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes.

O esquema também contará com 17 pontos de revista em Copacabana, com detectores de metais evitando a entrada de armas, materiais perfurocortantes ou qualquer outro objeto perigoso.

O policiamento será reforçado com 78 torres de observação distribuídas pelo canteiro central, calçadão, espelho d’água e entorno dos três palcos, 70 pontos de baseamento de viaturas e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM).

Integração entre tecnologias

As viaturas operam de forma integrada às câmeras conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), permitindo que alertas sejam acompanhados simultaneamente pelas equipes em campo e pelas salas de monitoramento.

Durante as ações, os caminhões de comando dos Centros Integrados Móveis também terão acesso a todo o ecossistema tecnológico disponível, incluindo imagens de câmeras corporais ( bodycams ), câmeras embarcadas em viaturas, câmeras urbanas, leitores de placas e imagens captadas por drones em tempo real. A integração dessas ferramentas amplia a capacidade de coordenação, análise e tomada de decisão nas áreas de atuação.

Bombeiros

Ao todo, 1.500 bombeiros militares estarão empenhados nas operações em todo o Estado do Rio. Serão empregadas 360 viaturas de salvamento, combate a incêndio, ambulâncias, motocicletas, pickups , escadas e plataformas mecânicas, além de viaturas de abastecimento. E 250 embarcações também serão utilizadas, incluindo barcos de alumínio, lanchas, motos aquáticas e embarcações infláveis avançadas e de resgate. Três aeronaves estarão posicionadas em pontos estratégicos para auxiliar nas ações de resgate.

Em Copacabana, a operação contará com 170 bombeiros militares. Serão seis grupos de intervenção rápida - quatro terrestres e dois marítimos - além de 20 postos de guarda-vidas ativados ao longo da orla, com 77 guarda-vidas.

As equipes de combate a incêndio, socorro marítimo, salvamento e atendimento pré-hospitalar estarão posicionadas estrategicamente nas principais áreas de concentração de público. Médicos também vão tripular motos aquáticas, garantindo atendimento mais ágil durante a virada do ano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada

Moradores e turistas acompanham os preparativos para o réveillon
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Ondas podem atingir 2,5 m de altura
Geral Há 5 horas

Número de homicídios, estupros e latrocínios diminui em São Paulo

Dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública
Geral Há 5 horas

Bombeiros aprovam vistoria de balsas para fogos em Copacabana

Espetáculo terá duração aproximada de 12 minutos
Geral Há 6 horas

Guinness reconhece o réveillon do Rio como o maior do mundo

Prefeito Eduardo Paes recebeu o título nesta terça-feira (30)

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias