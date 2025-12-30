Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desconto máximo do IPVA 2026 termina nesta terça-feira

Pagamento antecipado pode garantir abatimento superior a 25% para motoristas no Rio Grande do Sul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Governo do Estado do Rio Grande do Sul
30/12/2025 às 07h49
Desconto máximo do IPVA 2026 termina nesta terça-feira
(Foto: Divulgação)

O prazo para quitar o IPVA 2026 de forma antecipada, com o maior desconto disponível, encerra-se na terça-feira (30/1). Quem optar pelo pagamento adiantado garante redução de 3% pela antecipação e ainda evita a atualização do imposto pela variação da UPF/RS, estimada em 4,43%. Somados, esses dois fatores resultam em um abatimento superior a 7%. Com a inclusão dos benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, o desconto total pode chegar a 25,69% sobre o valor do tributo.

Devem pagar o IPVA 2026 todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2007, exceto aqueles enquadrados nas hipóteses de isenção previstas em lei. Para a quitação, é necessário apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). No mesmo procedimento, o contribuinte pode regularizar a taxa de licenciamento anual e eventuais multas de trânsito vinculadas ao veículo.

A consulta do valor do imposto e a geração do QR Code para pagamento estão disponíveis no aplicativo IPVA RS, nas lojas App Store e Google Play, ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A orientação do governo estadual é redobrar a atenção para evitar golpes, conferindo sempre os dados do destinatário antes de concluir qualquer transação.

O pagamento pode ser feito no Banrisul, Bradesco e Banco do Brasil (para correntistas), além de Sicredi, Sicoob, lotéricas da Caixa Econômica Federal e por meio do Pix, modalidade aceita por mais de 760 instituições financeiras.

Desconto do Bom Motorista

O programa Bom Motorista concede redução no valor do IPVA conforme o tempo em que o condutor permanece sem registrar infrações de trânsito. Os percentuais são:

  • 15% para quem não teve multas entre 1º/11/2022 e 31/10/2025

  • 10% para quem está sem multas desde 1º/11/2023

  • 5% para quem não cometeu infrações desde 1º/11/2024

Em 2026, cerca de 920 mil veículos serão beneficiados com o desconto máximo, totalizando R$ 235 milhões em deduções.

Desconto do Bom Cidadão

Já o programa Bom Cidadão beneficia proprietários que solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal de compras no varejo. Os descontos variam conforme a quantidade de notas acumuladas:

  • 5% para quem tem 150 notas ou mais

  • 3% para quem acumula entre 100 e 149 notas

  • 1% para quem registra entre 51 e 99 notas

Neste ano, o benefício alcançou um recorde de 908 mil veículos, somando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável do Estado terá direito ao desconto.

Atenção a golpes

Para consultar valores ou gerar o QR Code de pagamento, o acesso deve ser feito exclusivamente pelo site oficial, com autenticação via login gov.br. O governo do Estado não envia links nem boletos de cobrança do IPVA. No caso de pagamento via Pix, o contribuinte deve confirmar os dados do destinatário antes de finalizar a operação.

Os dados corretos são:

  • Nome: Ipva Sefaz/RS

  • CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

  • Instituição: Banco do Estado do RS S.A.

  • Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030-080

Mais informações podem ser consultadas no site da Receita Estadual, que também disponibiliza páginas com dados sobre frota tributável, estimativas e arrecadação por município.

Alíquotas do IPVA no RS

  • 3% para automóveis e camionetas

  • 2% para motocicletas

  • 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e veículos destinados à locação

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada

Moradores e turistas acompanham os preparativos para o réveillon
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Ondas podem atingir 2,5 m de altura
Geral Há 5 horas

Número de homicídios, estupros e latrocínios diminui em São Paulo

Dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública
Geral Há 5 horas

Bombeiros aprovam vistoria de balsas para fogos em Copacabana

Espetáculo terá duração aproximada de 12 minutos
Geral Há 6 horas

Guinness reconhece o réveillon do Rio como o maior do mundo

Prefeito Eduardo Paes recebeu o título nesta terça-feira (30)

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.9 km/h Vento
98% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Economia Há 2 horas

TST diz que greve nos Correios não é abusiva, mas autoriza desconto
Geral Há 3 horas

Copacabana já vive clima de expectativa para a festa da virada
Senado Federal Há 3 horas

É FAKE: senadores não aprovaram prisão de Alexandre de Moraes em "reunião secreta" na madrugada
Esportes Há 4 horas

Gabi Guimarães é segunda melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025
Geral Há 4 horas

Marinha emite alerta de ressaca para o litoral do Rio no réveillon

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,48 +0,00%
Euro
R$ 6,43 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,692,75 +0,48%
Ibovespa
161,125,38 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias