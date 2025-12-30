Desconto máximo do IPVA 2026 termina nesta terça-feira

O prazo para quitar o IPVA 2026 de forma antecipada, com o maior desconto disponível, encerra-se na terça-feira (30/1). Quem optar pelo pagamento adiantado garante redução de 3% pela antecipação e ainda evita a atualização do imposto pela variação da UPF/RS, estimada em 4,43%. Somados, esses dois fatores resultam em um abatimento superior a 7%. Com a inclusão dos benefícios dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, o desconto total pode chegar a 25,69% sobre o valor do tributo.

Devem pagar o IPVA 2026 todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2007, exceto aqueles enquadrados nas hipóteses de isenção previstas em lei. Para a quitação, é necessário apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). No mesmo procedimento, o contribuinte pode regularizar a taxa de licenciamento anual e eventuais multas de trânsito vinculadas ao veículo.

A consulta do valor do imposto e a geração do QR Code para pagamento estão disponíveis no aplicativo IPVA RS, nas lojas App Store e Google Play, ou no site da Secretaria da Fazenda (Sefaz). A orientação do governo estadual é redobrar a atenção para evitar golpes, conferindo sempre os dados do destinatário antes de concluir qualquer transação.

O pagamento pode ser feito no Banrisul, Bradesco e Banco do Brasil (para correntistas), além de Sicredi, Sicoob, lotéricas da Caixa Econômica Federal e por meio do Pix, modalidade aceita por mais de 760 instituições financeiras.

Desconto do Bom Motorista

O programa Bom Motorista concede redução no valor do IPVA conforme o tempo em que o condutor permanece sem registrar infrações de trânsito. Os percentuais são:

15% para quem não teve multas entre 1º/11/2022 e 31/10/2025

10% para quem está sem multas desde 1º/11/2023

5% para quem não cometeu infrações desde 1º/11/2024

Em 2026, cerca de 920 mil veículos serão beneficiados com o desconto máximo, totalizando R$ 235 milhões em deduções.

Desconto do Bom Cidadão

Já o programa Bom Cidadão beneficia proprietários que solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal de compras no varejo. Os descontos variam conforme a quantidade de notas acumuladas:

5% para quem tem 150 notas ou mais

3% para quem acumula entre 100 e 149 notas

1% para quem registra entre 51 e 99 notas

Neste ano, o benefício alcançou um recorde de 908 mil veículos, somando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável do Estado terá direito ao desconto.

Atenção a golpes

Para consultar valores ou gerar o QR Code de pagamento, o acesso deve ser feito exclusivamente pelo site oficial, com autenticação via login gov.br. O governo do Estado não envia links nem boletos de cobrança do IPVA. No caso de pagamento via Pix, o contribuinte deve confirmar os dados do destinatário antes de finalizar a operação.

Os dados corretos são:

Nome: Ipva Sefaz/RS

CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

Instituição: Banco do Estado do RS S.A.

Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030-080

Mais informações podem ser consultadas no site da Receita Estadual, que também disponibiliza páginas com dados sobre frota tributável, estimativas e arrecadação por município.

