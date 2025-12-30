Crianças terão pulseiras de identificação no réveillon do Rio

A prefeitura do Rio vai fazer a identificação de crianças que vão acompanhar os pais ou responsáveis na queima de fogos no réveillon na virada do ano nos palcos espalhados pela cidade.
A Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) ficará responsável pela iniciativa que tem caráter preventivo e busca facilitar a localização rápida das famílias em casos de desencontro. As pulseiras serão distribuídas por equipes itinerantes de educadores sociais nos pontos de atendimento e em circulação próxima aos palcos.
As ações serão realizadas nos 13 palcos do réveillon distribuídos pela cidade, sendo três em Copacabana, onde são esperadas mais de 2,5 milhões de pessoas e em outros dez locais: na praia do Flamengo, na Ilha de Paquetá, Ilha do Governador, Ramos, Penha, Parque Madureira, Parque Realengo, Parque Oeste, Pedra de Guaratiba e Sepetiba.
Todos os conselhos tutelares do município estarão com equipes de plantão. Os conselheiros atuam em casos de violação ou ameaça de direitos de crianças e adolescentes, como violência (física, psicológica, sexual), abuso, exploração, negligência, abandono, trabalho infantil, recusa escolar e situações de rua, aplicando medidas de proteção e encaminhando casos ao Judiciário ou Ministério Público quando necessário, sempre visando garantir a segurança e bem-estar dos jovens, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).