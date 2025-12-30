Terça, 30 de Dezembro de 2025
19°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias

Nesta segunda-feira (29), temperatura máxima ficou em 35,6 °C

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/12/2025 às 00h48
Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A segunda-feira na capital fluminense foi marcada pelo calor extremo e pela alta umidade do ar , com aumento da nebulosidade ao longo do dia . A temperatura máxima registrada na cidade foi de 35,6 graus Celsius (ºC), na Vila Militar , de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima, de 21,1 ºC, foi registrada às 2h, no bairro de Jacarepaguá, na zona sudoeste da cidade. De acordo com a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva rápida agora à noite em áreas isoladas da cidade.

Próximos dias

Para esta terça-feira (30), a previsão do Sistema Alerta Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. A temperatura máxima deve ficar em torno de 36 ºC.

Na quarta-feira (31), dia da virada do ano, a previsão não tem grande alteração. O céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fracas no final da tarde e noite. O vento soprará na direção sudeste, e a temperatura máxima prevista é de 37 ºC.

O calor extremo no Rio deve-se a uma massa de ar quente e persistente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. O fator principal para a persistência do calor é um sistema de alta pressão nos níveis médios da atmosfera que atua como uma barreira, inibindo a formação e o avanço de frentes frias e áreas de instabilidade para o interior do país.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Fotos Acervo da Família
Falecimento Há 7 horas

Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região

Anualmente, Ercílio transformava-se na figura do Papai Noel

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 7 horas

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia

Em Franca, no interior de SP, uma pessoa morreu após um muro desabar
Geral Há 7 horas

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Piloto e cinegrafista estão em observação, informou a emissora

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 8 horas

Após temporal, muro desaba em Franca (SP) e mata uma pessoa

Na capital, 31 mil estão sem energia; Defesa Civil emite alerta

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Geral Há 9 horas

Governo de SP anuncia aumento nas passagens de metrô e de trens

Valores passam de R$ 5,20 para R$ 5,40

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 25°
22° Sensação
0.75 km/h Vento
99% Umidade
100% (10.35mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
Últimas notícias
Geral Há 4 horas

Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias
Virada de Ano Há 6 horas

Rádio Província 100.7 Alerta: Celebre o Ano Novo sem fogos de estampido
Falecimento Há 7 horas

Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região
Geral Há 7 horas

Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia
Geral Há 7 horas

Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,58 +0,17%
Euro
R$ 6,57 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 516,609,22 +0,19%
Ibovespa
160,490,30 pts -0.25%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6914 (29/12/25)
25
41
48
49
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3574 (29/12/25)
01
03
04
05
06
08
12
13
15
16
17
18
20
21
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2868 (29/12/25)
03
18
19
24
25
26
28
31
41
48
62
63
68
73
81
85
88
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2905 (29/12/25)
03
04
09
18
38
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias