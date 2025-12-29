Terça, 30 de Dezembro de 2025
Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região

Anualmente, Ercílio transformava-se na figura do Papai Noel

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
29/12/2025 às 21h34 Atualizada em 29/12/2025 às 22h12
Luto em Miraguaí: Falece o professor Ercílio Imberto Petry, o eterno “Papai Noel” da região
Fotos Acervo da Família

MIRAGUAÍ – A comunidade de Miraguaí e de toda a região Celeiro despede-se, na noite desta segunda-feira (29), de uma de suas figuras mais queridas e emblemáticas. Faleceu no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, o professor Ercílio Imberto Petry, carinhosamente conhecido como Professor Petry ou, para centenas de crianças, o "Papai Noel de Miraguaí".

O professor estava internado há alguns dias para tratamento de saúde, mas não resistiu às complicações de sua enfermidade.

Uma vida dedicada à educação e à alegria

Ercílio Petry construiu um legado sólido na educação regional. Por décadas, atuou como docente na Escola Fagundes Varela, onde ajudou a formar gerações de cidadãos com dedicação e ética profissional.

No entanto, sua marca registrada ia além das salas de aula. Anualmente, Ercílio transformava-se na figura do Papai Noel. Com sua fisionomia bondosa e espírito generoso, ele percorria Miraguaí e municípios vizinhos, levando a magia do Natal e esperança para milhares de crianças. Sua atuação como o "Bom Velhinho" tornou-se um símbolo cultural da cidade, sendo esperado ansiosamente a cada fim de ano.

Família e Despedida

Além do impacto público, Ercílio era um pilar familiar. Ele deixa um legado de amor para sua esposa, Aleixa, seus três filhos (dois homens e uma mulher), além de três netos, um genro e uma nora.

Ercílio era gremista nato

O local do velório será a capela mortuária de miraguai o horário do sepultamento ainda não foram divulgados pela familia.

Quarta
27° 18°
Quinta
29° 19°
Sexta
29° 20°
Sábado
28° 17°
Domingo
30° 14°
