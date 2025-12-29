Terça, 30 de Dezembro de 2025
Chuvas deixam São Paulo em estado de atenção; 31 mil ficam sem energia

Em Franca, no interior de SP, uma pessoa morreu após um muro desabar

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/12/2025 às 21h17
© Rovena Rosa/Agência Brasil

As fortes chuvas que que caíram no final da tarde de hoje (29) deixaram a capital paulista em estado de atenção para alagamentos. Em razão das chuvas, um alerta da Defesa Civil foi encaminhado aos celulares de moradores da cidade de São Paulo.

Por volta das 19h, mais de 31,6 mil imóveis estavam sem energia na Grande São Paulo, segundo balanço divulgado pela concessionária Enel. Desse total, 26,3 mil imóveis eram da cidade de São Paulo, 2,6 mil de Cotia e outros 1,1 mil da cidade de Juquitiba.

Além das chuvas, algumas regiões da capital registraram fortes ventos, que provocaram quedas de árvores. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura de São Paulo, as maiores rajadas de vento foram identificadas nas regiões de Santana e na barragem Guarapiranga, onde a velocidade dos ventos alcançaram entre 30,5 km/h e 34,5 km/h.

Desabamento

Na cidade de Franca (SP), no interior paulista, uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após o muro de um estabelecimento ter desabado. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso ocorreu na Rua Rio Branco, no Distrito Industrial, após um temporal com fortes ventos ter atingido a cidade.

De acordo com a Defesa Civil estadual, os ventos em Franca chegaram a alcançar 30 km/h, com acumulados de chuva na casa dos 15 milímetros.

*texto atualizado às 20h40

