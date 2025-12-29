Terça, 30 de Dezembro de 2025
Helicóptero da Band sofre pane e faz pouso de emergência em Guarulhos

Piloto e cinegrafista estão em observação, informou a emissora

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/12/2025 às 21h17

Um helicóptero da Band sofreu uma pane nesta segunda-feira (29) próximo da Rodovia Presidente Dutra, e o piloto da aeronave precisou fazer um pouso de emergência no estacionamento de uma transportadora , localizada na Avenida Educador Paulo Freire, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, havia dois ocupantes na aeronave, que sofreram ferimentos na coluna e na cabeça .

Procurada pela Agência Brasil , a Band informou que a aeronave sofreu a pane enquanto o piloto e um cinegrafista sobrevoavam a região do Parque Novo Mundo, entre as rodovias Presidente Dutra e Fernão Dias, na zona norte de São Paulo.

“Por volta das 17h30, o piloto, que estava acompanhado do cinegrafista, identificou a perda da potência do motor e realizou um pouso forçado em local seguro, no estacionamento de uma transportadora. O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente e deslocou uma unidade de resgate e outras duas viaturas para o local. Os dois ocupantes passam bem e seguem em observação recebendo cuidados médicos”, informou a empresa de comunicação.

Por meio de um comunicado à imprensa, a Band confirmou que a aeronave está com a manutenção e certificações em dia.

© Fernando Frazão/Agência Brasil
