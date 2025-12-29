Terça, 30 de Dezembro de 2025
Ocupação hoteleira para réveillon do Rio tem média superior a 87%

Copacabana e Leme são os bairros mais procurados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/12/2025 às 18h22

Dados divulgados nesta segunda-feira (29) pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO) mostram que ocupação hoteleira está em alta para o réveillon na capital fluminense. Na cidade, a média para o período de 31 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026 está em 87,01% .

As regiões mais procuradas são Copacabana/Leme, com 91,83%, depois Ipanema/Leblon (89,06%), Barra/Recreio/São Conrado (86,14%), Flamengo/Botafogo (84,55%) e Centro (82,45%).

Para o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, o diferencial deste ano é o perfil do público. Ele estima que este será um réveillon de novidades, devido ao volume de hóspedes internacionais na cidade .

“Com certeza, vamos bater todos os recordes de chegada de turistas estrangeiros, em especial do Mercosul, seguidos de norte-americanos, europeus e canadenses, estes últimos beneficiados pelos novos voos diretos.”

Na avaliação de Lopes, isso é fundamental para o crescimento do turismo local . “Até porque esse perfil de visitante fica mais tempo e gasta mais, injetando recursos na economia do Rio de Janeiro”.

Interior

Os hotéis do interior do estado também registram alta procura. Pesquisa divulgada nesta segunda-feira (29) pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ ) revela que a ocupação para o Réveillon, compreendendo o período de 30 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026, apresenta média de 88,05% .

Os municípios mais procurados são Arraial do Cabo (98,60%), Miguel Pereira (95,10%), Angra dos Reis (94,60%), Armação dos Búzios (91,90%), Rio das Ostras (91,80%), Itatiaia/ Penedo (90,40%), Vassouras (87,50%), Valença/ Conservatória (87,10%), Cabo Frio (87%), Paraty (86,60%), Nova Friburgo (86,20%), Barra do Piraí/ Ipiabas (82,70%), Macaé (82,30%), Petrópolis (79,70%) e Teresópolis (79,20%).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
DENGUE
