Hospital de Caridade de Três Passos alerta para tentativa de golpe contra familiares de pacientes

Familiares de pacientes internados no Hospital de Caridade de Três Passos devem ficar atentos a uma nova tentativa de golpe registrada nos últimos dias.

Estão entrando em contato, principalmente por telefone e aplicativos de mensagens, solicitando dinheiro sob a justificativa de que os valores seriam destinados à realização de procedimentos e medicamentos.

A direção do Hospital de Caridade de Três Passos esclarece que não solicita pagamentos para procedimentos e medicamentos de pacientes internados, tampouco entra em contato com familiares para esse tipo de cobrança. Qualquer procedimento ou informação oficial deve ser tratado exclusivamente pelos canais institucionais da unidade de saúde.

A orientação é para que familiares, ao receberem esse tipo de abordagem, não efetuem pagamentos e entrem em contato diretamente com o hospital para confirmar a veracidade das informações. Telefone/Whats 3522 2468.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.