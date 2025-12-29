Terça, 30 de Dezembro de 2025
Hospital de Caridade de Três Passos alerta para tentativa de golpe contra familiares de pacientes

Criminosos entram em contato pedindo dinheiro para supostos procedimentos e medicamentos; hospital reforça que não realiza esse tipo de cobrança.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
29/12/2025 às 10h34
Hospital de Caridade de Três Passos alerta para tentativa de golpe contra familiares de pacientes
(Foto: Google Maps)

Familiares de pacientes internados no Hospital de Caridade de Três Passos devem ficar atentos a uma nova tentativa de golpe registrada nos últimos dias.

Estão entrando em contato, principalmente por telefone e aplicativos de mensagens, solicitando dinheiro sob a justificativa de que os valores seriam destinados à realização de procedimentos e medicamentos.

A direção do Hospital de Caridade de Três Passos esclarece que não solicita pagamentos para procedimentos e medicamentos de pacientes internados, tampouco entra em contato com familiares para esse tipo de cobrança. Qualquer procedimento ou informação oficial deve ser tratado exclusivamente pelos canais institucionais da unidade de saúde.

A orientação é para que familiares, ao receberem esse tipo de abordagem, não efetuem pagamentos e entrem em contato diretamente com o hospital para confirmar a veracidade das informações. Telefone/Whats 3522 2468.

 

 

