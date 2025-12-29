Mega da Virada pode pagar R$ 1 bilhão, confira os números mais sorteados

A Mega da Virada 2025 promete entrar para a história ao oferecer um prêmio estimado em R$ 1 bilhão, o maior já registrado no concurso especial. As apostas estão disponíveis desde 1º de novembro e podem ser feitas até as 20h do dia 31 de dezembro. O sorteio acontece no mesmo dia, às 22h.

Para concorrer, o jogador deve marcar entre 6 e 20 números dentre os 60 disponíveis no volante. Também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que o sistema escolhe as dezenas de forma automática.

Além das apostas aleatórias, muitos participantes recorrem a padrões e estatísticas na tentativa de aumentar as chances. Uma das dúvidas mais frequentes é sobre quais números mais se repetiram ao longo da história da Mega da Virada.

De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, o número 10 lidera o ranking, tendo sido sorteado cinco vezes até o momento. Logo atrás aparecem as dezenas 5 e 33, que já saíram quatro vezes. Outros números também figuram entre os mais recorrentes.

Números mais sorteados na Mega da Virada

10 – cinco vezes

05 e 33 – quatro vezes

03, 20, 34, 36, 41, 56, 58 – três vezes

02, 04, 11, 12, 17, 18, 22, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 53 – duas vezes

06, 14, 15, 16, 21, 23, 25, 27, 30, 31, 43, 45, 47, 48, 49, 52, 55, 59 – uma vez

Com o maior prêmio já anunciado, a expectativa cresce à medida que o último dia do ano se aproxima, movimentando apostadores de todo o país em busca da tão sonhada virada milionária.