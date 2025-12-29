Pagamento antecipado do IPVA 2026, com desconto de até 25,6%, termina na terça (30)

O prazo para quitar o IPVA 2026 de forma antecipada e com desconto máximo se encerra na terça-feira (30/1). O pagamento adiantado garante 3% de redução pela antecipação e evita a atualização pela variação da UPF/RS (estimada em 4,43%), o que representa um abatimento superior a 7%. Com a soma dos benefícios do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a redução pode chegar a 25,69% sobre o valor total do tributo.
O IPVA 2026 deve ser pago por todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir de 2007, com exceção daqueles que se enquadram nas hipóteses de isenção previstas em lei. Para quitar o tributo, é necessário apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). No mesmo procedimento, o contribuinte também pode regularizar a taxa de licenciamento anual e eventuais multas de trânsito vinculadas ao veículo.
A consulta do valor do IPVA e a geração do QR Code para pagamento podem ser feitas pelo aplicativo IPVA RS, disponível nas lojas App Store e Google Play, ou pelo site da Secretaria da Fazenda (Sefaz) . A recomendação é redobrar a atenção para evitar golpes, conferindo sempre os dados do destinatário antes de concluir a transação.
O pagamento pode ser realizado no Banrisul, Bradesco e Banco do Brasil (para correntistas), além de Sicredi, Sicoob, lotéricas da Caixa Econômica Federal e por Pix, modalidade aceita por mais de 760 instituições financeiras.
Bom Motorista
O benefício do Bom Motorista concede descontos que variam conforme o período sem infrações.
As reduções são as seguintes:
Em 2026, 920 mil veículos serão beneficiados pelo desconto máximo, somando R$ 235 milhões em deduções.
Bom Cidadão
O Bom Cidadão concede desconto para proprietários de veículo que colocam o CPF na nota fiscal de compras no varejo.
As reduções são as seguintes:
Neste ano, o benefício bateu recorde de 908 mil veículos contemplados, totalizando R$ 93 milhões em deduções. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.
Fique atento
Parar consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code para pagamento é necessário acessar o site , usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do Pix. Antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário, que são as seguintes:
Nome: Ipva Sefaz/RS
CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81
Instituição: Bco do Estado do RS S.A
Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080
Bco do Estado do RS S.A.
Mais informações no site da Receita Estadual .
Saiba mais
Quem paga IPVA? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.
Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto do IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.
Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code? No aplicativo do IPVA RS, disponível na App Store ou Google Play ou neste site . Fique atento a golpes. Antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário.
Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de Pix disponível em mais de 760 instituições.
Alíquotas do IPVA no RS:
Texto: Juliane Kerschner/Ascom Sefaz
Edição: Secom