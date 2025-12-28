Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE

Segundo o DIEESE, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos diretamente influenciados pelo piso salarial (Foto: Diones Roberto Becker)

Previsto para entrar em vigor em 1º de janeiro e começar a ser pago em fevereiro, o novo salário-mínimo de R$ 1.621 injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). O cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação, ainda que em um cenário de restrições fiscais mais rígidas.

Segundo o DIEESE, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos diretamente influenciados pelo piso salarial. Desse total, 29,3 milhões são aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 17,7 milhões, empregados; 10,7 milhões, trabalhadores autônomos; 3,9 milhões, empregados domésticos; e 383 mil empregadores.

O novo valor representa um reajuste nominal de 6,79% em relação ao salário-mínimo atual, conforme as regras estabelecidas pela política permanente de valorização do salário-mínimo.

