INSS: Cadastro biométrico é obrigatório para novos benefícios

Solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica (Foto: Diones Roberto Becker)

As solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica. Elaborada com o objetivo de combater fraudes, a mudança não será aplicada em benefícios ativos.

De acordo com o INSS, a implantação do cadastro biométrico alcançará, de forma gradual, os demais beneficiários, mas sem risco de bloqueios automáticos.

— Quem já é aposentado, pensionista ou recebe algum auxílio não precisa tomar nenhuma medida imediata — informa o INSS. Nos casos em que se fizer necessária a atualização biométrica, o INSS entrará em contato com o beneficiário por meio de um comunicado individual, que, segundo o instituto, será feito com antecedência para providenciar a Carteira de Identidade Nacional (CIN), sem qualquer impacto no recebimento do pagamento.

O documento de referência a ser usado para a biometria será a CIN. Conforme o órgão, as mudanças visam modernizar o sistema, de forma a garantir que os recursos cheguem a quem realmente tem direito.

