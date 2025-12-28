Previsão é de que Santa Maria seja o quinto município com maior arrecadação do IPVA 2026 no Estado

Dentre os municípios com maior previsão de arrecadação de IPVA 2026 no Rio Grande do Sul, Santa Maria aparece no quinto lugar. A cidade da Região Central do Estado concentra 99,2 mil veículos tributados.

A previsão é de ingresso de R$ 156,1 milhões, o que corresponde a 2,51% do total a ser arrecadado no RS (R$ 6,2 bilhões). O valor é dividido em 50% para o Estado e em 50% para a prefeitura. Os dados podem variar conforme as transferências de veículos de uma cidade para outra ou de um estado para outro.

O prazo para garantir o desconto máximo no IPVA 2026 termina em 30 de dezembro. Até essa data, os proprietários de veículos garantem 3% de redução pela antecipação e não atualização do valor da UPF/RS – somente esses dois fatores geram abatimento potencial de 7,11%. Para quem tiver os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a dedução pode chegar a 25,69% do valor total do tributo.

Depois de dezembro, ainda haverá redução para quem pagar em janeiro, fevereiro ou março (3%, 2% e 1%, respectivamente). Nesse caso, os valores já estarão atualizados pela UPF.

O IPVA 2026 oferece ainda a possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. É preciso que os contribuintes façam a adesão no mês de janeiro, com pagamento da primeira parcela – ou seja, não é possível optar pelo parcelamento em fevereiro, por exemplo. As fatias que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Os proprietários de veículos que não quiserem antecipar ou parcelar o tributo devem quitar o valor até 30 de abril. Assim como tem sido feito nos últimos anos, não há mais calendário de vencimento por placas.

Bom Motorista e Bom Cidadão

O Bom Motorista é voltado a condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos anos. Para os que não tiveram registro de multa entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025 (três anos), a redução é de 15%. A partir de 1º de novembro de 2023 (dois anos), o desconto é de 10%, e, depois de 1º de novembro de 2024 (um ano), o benefício é de 5%. No IPVA 2026, essa modalidade abarca 920 mil veículos, totalizando R$ 235 milhões concedidos.

Já o Bom Cidadão está diretamente relacionado ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): é preciso que a pessoa esteja inscrita e solicite a inclusão do CPF nas notas de compras para ser beneficiada. O desconto máximo é 5% para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para quem somar entre 51 e 99 documentos fiscais registrados. A modalidade registra recorde em 2026: ao todo, 39% da frota tributável tem direito ao benefício. São R$ 93 milhões em deduções para 908 mil veículos.

Serviço

Quem paga? Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei. Como pagar? Pelo site www.ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS, que exigem login gov.br com selo prata ou ouro, ou apresentando o código Renavam e a placa do carro na rede credenciada: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) ou lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 locais. É preciso observar os horários de cada instituição. É possível pagar outras pendências? A taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito podem ser quitadas nos mesmos canais. O pagamento desses débitos é necessário para o licenciamento. Como evitar golpes? Além da autenticação com o login gov.br, fique atento ao fato de que a Sefaz não envia links ou boletos de cobrança. Quem optar pelo Pix deve conferir os dados de pagamento:

Nome: Ipva Sefaz/RS

Quais são as alíquotas do IPVA no RS? De 3% para automóveis e camionetas, de 2% para motocicletas e de 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação. Qual a frota do Estado? São, no total, 7.989.721 veículos. A frota tributável é de 51,9%, e a não tributável, de 48,1%.