Manutenção de elevadores no Hospital da Brigada Militar encerra Agenda Celic em 2025

A contratação de empresa especializada para realizar serviços de manutenção dos elevadores para passageiros e macas do prédio do Hospital da Brigada Militar (HBMPA), em Porto Alegre, é um dos quatro processos licitatórios previstos na Agenda Celic, organizada pela Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), para o período de 29 de dezembro de 2025 a 2 de janeiro de 2026.

Solicitado pela Brigada Militar, o processo licitatório prevê adequação às normas de manutenção, com fornecimento de peças. A concorrência eletrônica está prevista para esta segunda-feira (29/12), às 9h30. A proposta vencedora será a que oferecer o menor preço, cujo valor estimado de contratação é de R$ 536 mil.

Os outros três editais desta semana preveem aquisições de medicamentos, de diagnóstica e móveis, estofados e componentes em geral. As respectivas licitações foram solicitadas pelo Detran, pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) e pelo Instituto Geral de Perícias (IGP). Todas as licitações estão previstas para os dias 29 e 30 de dezembro.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado, aos profissionais de imprensa e à sociedade.