Hoje é Dia: acordo ortográfico e São Silvestre são destaques

Confira as principais efemérides da semana entre 28/12/25 e 03/01/26

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/12/2025 às 08h22
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A virada de 2025 para 2026 ocorre na próxima quinta-feira e traz consigo diversas datas tradicionais de ano novo. Para além do Réveillon e o Dia da Confraternização Universal (primeiro feriado de 2026 no Brasil), o início do ano serve como marco para implementação de normas e regras.

No dia 1º de janeiro, completam-se 10 anos da implementação do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. Com o objetivo de unificar a escrita entre os países que compartilham o idioma, a mudança de regras foi destaque em matérias da época na Agência Brasil e no Repórter Brasil .

Ainda em 1º de janeiro, temos o Dia do Domínio Público. A data celebra o período em que obras cujos direitos autorais expiram passam a ser de acesso livre para novas interpretações e adaptações. A Agência Brasil e o Repórter Brasil também já fizeram conteúdos sobre a data.

São Silvestre: 100 anos

Um pouco antes da virada do ano, temos um centenário para comemorar. No dia 31, a mais tradicional prova do atletismo brasileiro completa 100 anos. A Corrida Internacional de São Silvestre, realizada em São Paulo desde 1925, completa um século de história neste ano. A corrida que ocorre em ritmo de celebração também foi tema de matérias na Agência Brasil e no Repórter Brasil .

Outras datas

Ainda em 2025, temos hoje (28) a celebração da primeira exibição comercial do cinematógrafo pelos Irmãos Lumière. O evento que mudou o curso das artes e comunicação ocorreu há 130 anos e foi relembrado em 2016 e 2020 pelo História Hoje da Radioagência Nacional .

No esporte, temos duas lembranças para figuras marcantes na semana. No primeiro dia do ano, Roberto Rivellino, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, completa 80 anos . No dia 2, o goleiro Waldir Peres, falecido em 2017, completaria 75 anos . Ambos foram figuras icônicas na seleção brasileira dos anos 1970 e 1980.

Para fechar a semana, temos os 100 anos de nascimento da atriz Maria Della Costa. Ela teve a história contada e foi listada como uma das grandes damas do teatro brasileiro no programa Arte com Sérgio Britto , da TV Brasil , em 2011.

*Confira a lista completa de efemérides de 28 de dezembro de 2025 a 3 de janeiro de 2026

28 de dezembro e 3 de janeiro

28/12

Nascimento do treinador de basquetebol fluminense Ary Vidal (90 anos)

Primeira exibição comercial do cinematógrafo, que deu origem ao cinema atual, pelos Irmãos Lumière (130 anos)

29/12

Criação de uma comissão executiva formada para cuidar do projeto definitivo de construção de uma ponte ligando as cidades de Rio de Janeiro e Niterói (60 anos)

30/12

Nascimento do jogador de golfe estadunidense Tiger Woods (50 anos)

Chegada do telefone celular ao Brasil (35 anos)

Criação do Museu da Imagem e do Som de Campinas-SP (50 anos)

31/12

Morte da cantora e compositora estadunidense Natalie Cole (10 anos)

Nascimento do engenheiro industrial, geógrafo e engenheiro civil francês, naturalizado brasileiro, Henrique Morize (165 anos) - juntamente com Roquette-Pinto, foi um dos fundadores da Rádio Sociedade, posterior Rádio MEC

Chegou ao fim o período de transição do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia (5 anos)

Dia da Corrida Internacional de São Silvestre - realizada desde 1925 na cidade de São Paulo. A prova completa 100 anos de história

01/01

Nascimento da atriz gaúcha de ascendência italiana Maria Della Costa (100 anos)

Nascimento do ator, radialista, locutor, radioator, autor, diretor e roteirista cearense Emiliano Queiroz (90 anos)

Nascimento do ex-futebolista paulista Roberto Rivellino (80 anos) - frequentemente considerado um dos melhores jogadores da história do futebol

Fundação do Império Alemão (155 anos) - às vezes referida como Alemanha Imperial, era o estado nacional alemão que existia desde a Unificação da Alemanha em 1871 até a abdicação do Imperador Guilherme II em 1918

Formação do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, ou simplesmente Reino Unido (225 anos)

Ceres, o maior e primeiro objeto conhecido no cinturão de asteroides, é descoberto por Giuseppe Piazzi (225 anos)

As colônias britânicas de Nova Gales do Sul, Queensland, Victoria, Austrália Meridional, Tasmânia e Austrália Ocidental constituem a federação da Austrália; Edmund Barton é nomeado seu primeiro-ministro (125 anos)

Acordo Ortográfico de 1990 entra em vigor no Brasil em caráter definitivo e obrigatório (10 anos)

Dia da Confraternização Universal

Dia do Domínio Público

Fundação Esporte Clube Bahia (95 anos)

02/01

Nascimento do cineasta, documentarista e jornalista russo Dziga Vertov (130 anos) - fez parte do movimento construtivista, escrevendo inúmeros artigos sobre a teoria do filme

Nascimento do ex-técnico paulista de basquete Aluísio Elias Ferreira Xavier, o Lula Ferreira (75 anos)

Nascimento do futebolista e treinador paulista Waldir Peres (75 anos) - considerado um dos mais importantes goleiros do futebol brasileiro

Criação do Parque Estadual da Pedra Azul, no Espírito Santo (35 anos)

03/01

Nascimento do advogado, jornalista, radialista, escritor, professor e político fluminense Paulo Alberto Moretzsonh Monteiro de Barros, o Artur da Távola (90 anos) - foi apresentador de um programa sobre música na Rádio MEC

Morte do acordeonista paulista José Carlos Ferrarezi, o Robertinho do Acordeon (20 anos)

Gravação do álbum Afro-sambas, do violonista Baden Powell e do compositor e cantor Vinicius de Moraes (60 anos)

Entra em vigor o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (50 anos)

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
