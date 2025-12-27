Chuva forte deixa cidade de São Paulo em estado de atenção

A cidade de São Paulo foi atingida por uma forte chuva na tarde deste sábado (27) após um dia de muito calor .

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou o município em estado de alerta. A Defesa Civil enviou alerta de celular informando sobre a chuva na região central e norte. A zona oeste também é atingida. Há ventos, raios e queda de granizo.

Segundo a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, há 34 chamados para queda de árvores e nenhum chamado, até o momento, para desabamentos ou enchentes.

Às 16h40, já havia mais de 143 mil clientes da Enel sem energia em São Paulo e na região metropolitana