Saldo de empregos formais de janeiro a outubro de 2025 no RS supera em 22,8% o ano de 2024

Rio Grande do Sul registrou 77.953 novas vagas com carteira assinada nos dez primeiros meses de 2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul registrou 77.953 novas vagas com carteira assinada nos dez primeiros meses de 2025 – resultado de 1.411.267 contratações e 1.333.314 desligamentos entre janeiro e outubro. Os números ultrapassam o saldo de todo o ano de 2024 – quando o Estado contabilizou 63.497 postos formais, um crescimento de 22,8%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo CAGED) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Para o titular da Secretaria Estadual de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), Gilmar Sossella, o crescimento dos indicadores têm relação direta com as ações promovidas pelo Governo do Estado em todo o RS para fortalecer a geração de empregos. — Cada vez mais a política de promoção da qualificação profissional, por meio de cursos e capacitações, está mostrando sua eficiência com esse crescimento dos níveis de empregabilidade — destaca.

No ranking das unidades federativas com maior saldo positivo no ano, o Estado ocupa a sétima posição. A Região Sul, por sua vez, ocupou o terceiro lugar na geração de empregos no país, com 308.368 novos postos.

