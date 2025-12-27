Segunda, 29 de Dezembro de 2025
20°C 27°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Fogos de artifícios com estampido são risco para animais e pessoas

Cidades brasileiras já têm legislação normatizando o uso

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/12/2025 às 12h08
Fogos de artifícios com estampido são risco para animais e pessoas
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

As festas de final de ano como Natal e Réveillon - marcadas por grandes celebrações - são momentos de alegria, empolgação e confraternização, mas trazem novamente para o debate o uso de fogos de artifícios com estampido. O tema é sensível e preocupa famílias, profissionais da saúde e defensores da causa animal, uma vez que o uso desse tipo de artefato envolve riscos graves, especialmente para animais, idosos, crianças neurodivergentes e pacientes hospitalizados.

Entre outros pontos, a poluição sonora provocada pelos fogos de artifício causa irritabilidade, distúrbios do sono, doenças metabólicas, cardiovasculares e digestivas. Além disso, pessoas com autismo, idosos e pacientes internados também podem sofrer crises, ansiedade severa e desregulação sensorial.

No caso de pessoas com muita sensibilidade auditiva, a dica é de preparação e previsibilidade. Uma possibilidade é o uso de fones de ouvido com cancelamento de ruído ou de tampões intra-auriculares que podem ser úteis para reduzir o impacto dos estalidos sonoros dos fogos.

Em cães e gatos, devido a audição mais aguçada, o barulho pode gerar estresse extremo e comportamento de fuga. Cães, gatos e aves interpretam o barulho como ameaça e, em desespero, podem se jogar de janelas, correr para as ruas e serem atropelados.

O Conselho Federal de Medicina Veterinária recomenda que, para amenizar o estresse, os tutores permaneçam próximos aos animais durante as comemorações, proporcionando conforto e segurança.

Além disso, é recomendado manter os animais em um ambiente fechado e silencioso que abafe o ruído dos fogos. O uso de brinquedos e atividades relaxantes também podem ajudar a distrair os pets.

Outra medida é a contenção, o uso de faixas de compressão ou "roupas calmantes", que dão uma sensação de segurança ao animal.

No país, não há uma única legislação disciplinando ou proibindo a prática. Um decreto de 1942 diz que a venda de fogos de artifício com estampido é proibida para menores de 18 anos de idade, nos casos em que com 0,25 centigramas de pólvora. A legislação diz ainda que a queima não pode acontecer nas proximidades dos hospitais, estabelecimentos de ensino, nas portas, janelas, terraços, etc., dando para a via pública e na própria via pública.

Alguns estados como o Maranhão, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás e Amapá, além do Distrito Federal, têm leis que tratam do uso de fogos de artifício com estampido. Em geral, as legislações proíbem o uso desses fogos a partir de uma quantidade de decibéis que varia de 70 a 100.

Em 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os municípios têm legitimidade para aprovar leis que proíbam a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampido.

A decisão validou uma lei municipal de Itapetininga, em São Paulo. Outras cidades do estado como Caraguatatuba e Cubatão, também têm legislação sobre o uso de fogos de artifício com estampido. Nas cidades de Joinville, no Paraná, Sapiranga, no Rio Grande do Sul, e capitais como Belo Horizonte, Campo Grande, São Luís, São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro, a legislação permite o uso de fogos sem estampidos ou com ruído de até 120 decibéis em eventos da prefeitura ou autorizados pelo Executivo municipal.

No Congresso Nacional, tramita o Projeto de Lei 5/2022 que proíbe a fabricação, o armazenamento, a comercialização e o uso de fogos de artifício que produzam barulho acima de 70 decibéis. O texto, já aprovado no Senado, aguarda deliberação da Câmara dos Deputados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro

Restante do estado também teve muito calor

 Segundo o DIEESE, cerca de 61,9 milhões de brasileiros terão rendimentos diretamente influenciados pelo piso salarial (Foto: Diones Roberto Becker)
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE

Cálculo considera os efeitos sobre a renda, o consumo e a arrecadação

 © Carlos Daniel Fernandes/Arquivo Pessoal
Geral Há 12 horas

Criança cai de 10º andar de prédio em Ribeirão Preto e sobrevive

Menino de quatro anos passou pela janela de um banheiro

 Solicitações de novos benefícios ao Instituto Nacional do Seguro Social deverão ser feitas por meio de comprovação biométrica (Foto: Diones Roberto Becker)
Modernização Há 16 horas

INSS: Cadastro biométrico é obrigatório para novos benefícios

Mudança não será aplicada em benefícios ativos

 -
Fazenda Há 17 horas

Previsão é de que Santa Maria seja o quinto município com maior arrecadação do IPVA 2026 no Estado

Dentre os municípios com maior previsão de arrecadação de IPVA 2026 no Rio Grande do Sul, Santa Maria aparece no quinto lugar. A cidade da Região C...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
21° Sensação
1.22 km/h Vento
98% Umidade
100% (21.14mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
19h32 Pôr do sol
Terça
23° 18°
Quarta
30° 19°
Quinta
27° 20°
Sexta
29° 20°
Sábado
25° 16°
Últimas notícias
Geral Há 8 horas

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
Direitos Humanos Há 10 horas

OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
Política Há 10 horas

Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
Projeção Há 12 horas

Novo salário-mínimo injetará R$ 81,7 bilhões na economia, estima o DIEESE
Bairro Isabel Há 12 horas

Bombeiros Voluntários capturam serpente na área interna de casa em Tenente Portela

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,54 +0,01%
Euro
R$ 6,53 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,489,96 +2,41%
Ibovespa
160,896,64 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6913 (27/12/25)
25
31
38
42
58
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3573 (27/12/25)
01
02
07
08
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2867 (26/12/25)
04
05
11
22
27
28
34
36
38
44
47
48
51
62
65
66
72
87
89
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2904 (26/12/25)
11
12
15
17
20
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias