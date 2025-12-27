Canoas deve concentrar terceira maior arrecadação do IPVA 2026 no Estado

A terceira maior arrecadação do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é esperada para ser de Canoas. No município da Região Metropolitana, a previsão é de ingresso de R$ 189,3 milhões com o tributo, o que corresponde a 3,05% do total a ser arrecadado no RS (R$ 6,2 bilhões). O valor é dividido em 50% para o Estado e em 50% para a prefeitura. Canoas concentra 123,5 mil veículos tributados.
Os dados podem variar conforme as transferências de veículos de uma cidade para outra ou de um Estado para outro.
O prazo para garantir o desconto máximo no IPVA 2026 termina em 30 de dezembro. Até essa data, os proprietários de veículos garantem 3% de redução pela antecipação e não atualização do valor da UPF/RS – somente esses dois fatores geram abatimento potencial de 7,11%. Para quem tiver os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a dedução pode chegar a 25,69% do valor total do tributo.
Depois de dezembro, ainda haverá redução para quem pagar em janeiro, fevereiro ou março (3%, 2% e 1%, respectivamente). Neste caso, os valores já estarão atualizados pela UPF.
O IPVA 2026 oferece ainda a possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. É preciso que os contribuintes façam a adesão no mês de janeiro, com pagamento da primeira parcela – ou seja, não é possível optar pelo parcelamento em fevereiro, por exemplo. As fatias que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.
Os proprietários de veículos que não quiserem antecipar ou parcelar o tributo devem quitar o valor até 30 de abril. Assim como tem sido feito nos últimos anos, não há mais calendário de vencimento por placas.
Bom Motorista e Bom Cidadão
O Bom Motorista é voltado a condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos anos. Para os que não tiveram registro de multa:
Já o Bom Cidadão está diretamente relacionado ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): é preciso que a pessoa esteja inscrita e solicite a inclusão do CPF nas notas de compras para ser beneficiada. O desconto máximo é de:
A modalidade registra recorde em 2026: ao todo, 39% da frota tributável tem direito ao benefício. São R$ 93 milhões em deduções para 908 mil veículos.
Serviço
Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom