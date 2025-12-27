Segunda, 29 de Dezembro de 2025
Canoas deve concentrar terceira maior arrecadação do IPVA 2026 no Estado

A terceira maior arrecadação do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é esperada para ser de Canoas. No município da Região Metropolitana, a previsão é de...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
27/12/2025 às 11h26
Canoas deve concentrar terceira maior arrecadação do IPVA 2026 no Estado
-

A terceira maior arrecadação do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é esperada para ser de Canoas. No município da Região Metropolitana, a previsão é de ingresso de R$ 189,3 milhões com o tributo, o que corresponde a 3,05% do total a ser arrecadado no RS (R$ 6,2 bilhões). O valor é dividido em 50% para o Estado e em 50% para a prefeitura. Canoas concentra 123,5 mil veículos tributados.

Os dados podem variar conforme as transferências de veículos de uma cidade para outra ou de um Estado para outro.

O prazo para garantir o desconto máximo no IPVA 2026 termina em 30 de dezembro. Até essa data, os proprietários de veículos garantem 3% de redução pela antecipação e não atualização do valor da UPF/RS – somente esses dois fatores geram abatimento potencial de 7,11%. Para quem tiver os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a dedução pode chegar a 25,69% do valor total do tributo.

Depois de dezembro, ainda haverá redução para quem pagar em janeiro, fevereiro ou março (3%, 2% e 1%, respectivamente). Neste caso, os valores já estarão atualizados pela UPF.

O IPVA 2026 oferece ainda a possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. É preciso que os contribuintes façam a adesão no mês de janeiro, com pagamento da primeira parcela – ou seja, não é possível optar pelo parcelamento em fevereiro, por exemplo. As fatias que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Os proprietários de veículos que não quiserem antecipar ou parcelar o tributo devem quitar o valor até 30 de abril. Assim como tem sido feito nos últimos anos, não há mais calendário de vencimento por placas.

-
-

Bom Motorista e Bom Cidadão

O Bom Motorista é voltado a condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos anos. Para os que não tiveram registro de multa:

  • entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025 (três anos), a redução é de 15%;
  • a partir de 1º de novembro de 2023 (dois anos), o desconto é de 10%;
  • depois de 1º de novembro de 2024 (um ano), o benefício é de 5%. No IPVA 2026, essa modalidade abarca 920 mil veículos, totalizando R$ 235 milhões concedidos.

Já o Bom Cidadão está diretamente relacionado ao Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): é preciso que a pessoa esteja inscrita e solicite a inclusão do CPF nas notas de compras para ser beneficiada. O desconto máximo é de:

  • 5% para quem possuir 150 notas ou mais;
  • 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas;
  • e 1% para quem somar entre 51 e 99 documentos fiscais registrados.

A modalidade registra recorde em 2026: ao todo, 39% da frota tributável tem direito ao benefício. São R$ 93 milhões em deduções para 908 mil veículos.

-
-

Serviço

  1. Quem paga? Todos os proprietários de veículos fabricados a partir de 2007, exceto os isentos por lei.
  2. Como pagar? Pelo site www.ipva.rs.gov.br ou pelo aplicativo IPVA RS, que exigem login gov.br com selo prata ou ouro, ou apresentando o código Renavam e a placa do carro na rede credenciada: Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Sicoob, Banco do Brasil (somente correntistas) ou lotéricas da Caixa Econômica Federal. A opção por Pix também está disponível em mais de 760 locais. É preciso observar os horários de cada instituição.
  3. É possível pagar outras pendências? A taxa de licenciamento e eventuais multas de trânsito podem ser quitadas nos mesmos canais. O pagamento desses débitos é necessário para o licenciamento.
  4. Como evitar golpes? Além da autenticação com o login gov.br, fique atento ao fato de que a Sefaz não envia links ou boletos de cobrança. Quem optar pelo Pix deve conferir os dados de pagamento:
  • Nome: Ipva Sefaz/RS
  • CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81
  • Instituição: Bco do Estado do RS S.A
  • Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080
  • Bco do Estado do RS S.A.
  1. Quais são as alíquotas do IPVA no RS? De 3% para automóveis e camionetas, de 2% para motocicletas e de 1% para caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação.
  2. Qual a frota do Estado? São, no total, 7.989.721 veículos. A frota tributável é de 51,9%, e a não tributável, de 48,1%.

Texto: Ascom Sefaz
Edição: Secom

