Governador em exercício anuncia R$ 5 milhões para melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal

O governador em exercício Gabriel Souza anunciou, nesta sexta-feira (26/12), um investimento de R$ 5 milhões destinado à realização de melhorias na ERS-786, em Balneário Pinhal, no Litoral Norte. As obras contemplam o recapeamento do trecho urbano da rodovia e serão executadas por meio de contrato de conservação do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). Nesta sexta também foi anunciada a duplicação da ERS-030.

Os trabalhos têm início previsto para janeiro e devem ser concluídos em até dois meses. O objetivo é qualificar a infraestrutura viária e garantir mais segurança e conforto aos usuários, especialmente durante o período de veraneio.

“Este é um investimento que beneficia não só a mobilidade urbana e a segurança das pessoas que transitam pela via, mas contribui também para manter bonita uma cidade turística. Antes, o Estado não tinha como investir no que era importante, o que deixou inúmeras demandas. Isso mudou, e mesmo que o processo para resolver esses problemas seja longo, o resultado vai valer a pena”, garantiu Gabriel.

O titular da Selt, Juvir Costella, ressaltou a relevância da intervenção em uma das rodovias mais movimentadas da região. “É essencial que as famílias tenham uma estrada segura e confortável para trafegarem no veraneio. Balneário Pinhal e as praias da região também fortalecem o turismo com qualificações como essa”, afirmou.

Governador em exercício ressaltou que obra irá melhorar mobilidade urbana e segurança na via, além de contribuir com o turismo -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Convênio para a Estrada das Laranjeiras

Mais cedo, durante a assinatura de convênios para o Hospital São Vicente de Paulo, em Osório, o governador em exercício anunciou a duplicação da ERS-030, no trecho conhecido como Estrada das Laranjeiras. A obra, estimada em cerca de R$ 15 milhões, corresponde ao lote 4 da rodovia, considerado o mais complexo da intervenção.

O projeto foi atualizado pela prefeitura e o Estado já iniciou os trâmites para a assinatura do convênio com o município, etapa necessária para viabilizar a obra. “Esse é um investimento que destrava uma obra aguardada há muitos anos pela comunidade e que vai trazer ainda mais desenvolvimento para a região. Com o projeto atualizado e a parceria com a prefeitura, o Estado entra com recursos para acelerar o processo, garantir a licitação e tirar a duplicação do papel”, afirmou Gabriel.

Mais melhorias na malha viária do Litoral Norte

Além das intervenções em Balneário Pinhal, o governo estadual mantém outros investimentos em infraestrutura viária no Litoral Norte.

Em Tramandaí, está em andamento a duplicação de um trecho da ERS-786, com investimento de R$ 15,2 milhões. A obra ocorre na interseção de Nova Tramandaí e inclui pavimentação, implantação de ciclovia, alargamento da via com duas faixas em cada sentido e iluminação pública, por meio de convênio entre o Estado e o município.

Trabalhos na ERS-786 contemplam recapeamento do trecho urbano da rodovia -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Ainda em Tramandaí, foram concluídos, em junho, serviços de recuperação asfáltica iniciados em maio, com investimento de R$ 3,5 milhões.

Outra obra prevista é a construção de um viaduto no cruzamento da ERS-407 com a Estrada do Mar (ERS-389), em Xangri-Lá, com investimento estimado em R$ 40 milhões e lançamento de edital previsto para breve.

O Daer também recebeu autorização para contratar a empresa responsável pelos estudos iniciais da duplicação da Estrada do Mar, que deverão definir cronograma e custos da obra. A contratação está prevista para o início de 2026, com elaboração do anteprojeto ao longo do próximo ano.

Na região, também serão construídas cinco novas pontes, a partir de convênio firmado entre o Estado e o Consórcio Intermunicipal de Infraestrutura Rodoviária Urbana e Rural:

ERS-494 – Rio Mengue (Morrinhos do Sul): 38 metros | R$ 4,3 milhões ERS-494 – Rio de Dentro (Mampituba): 39 metros | R$ 4,4 milhões ERS-494 – Arroio Lajeadinho (Três Cachoeiras): 53 metros | R$ 6,5 milhões ERS-494 – Rio Negro (Morrinhos do Sul): 26 metros | R$ 2,9 milhões ERS-417 – Arroio Três Forquilhas (Três Forquilhas): 69 metros | R$ 7,8 milhões