Caxias do Sul concentra segunda maior arrecadação do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul

A segunda maior arrecadação de IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é esperada em Caxias do Sul. No município da Serra, a previsão é de ingresso de R$ 314,9 milhões com o tributo, o que corresponde a 5,07% do total a ser arrecadado no RS (R$ 6,2 bilhões). O valor é dividido em 50% para o Estado e em 50% para a prefeitura. Caxias do Sul concentra 196,7 mil veículos tributados.

O prazo para garantir o desconto máximo no IPVA 2026 termina no dia 30 de dezembro. Até essa data, os proprietários de veículos garantem 3% de redução pela antecipação e não atualização do valor da UPF/RS – somente estes dois fatores geram abatimento potencial de 7,11%. Para quem tiver os descontos máximos do Bom Motorista e do Bom Cidadão, a dedução pode chegar a 25,69% do valor total do tributo. Depois de dezembro, ainda haverá redução para quem pagar em janeiro, fevereiro ou março (3%, 2% e 1%, respectivamente). Neste caso, os valores já estarão atualizados pela UPF.

O IPVA 2026 oferece ainda a possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros. É preciso que os contribuintes façam a adesão no mês de janeiro, com pagamento da primeira parcela – ou seja, não é possível optar pelo parcelamento em fevereiro, por exemplo. As fatias que vencem em janeiro, fevereiro e março terão descontos de 3%, 2% e 1%, respectivamente, além dos descontos de Bom Motorista e Bom Cidadão.

Os proprietários de veículos que não quiserem antecipar ou parcelar o tributo devem quitar o valor até 30 de abril. Assim como tem sido feito nos últimos anos, não há mais calendário de vencimento por placas.

Bom Motorista

O Bom Motorista é voltado a condutores que não cometeram infrações de trânsito nos últimos anos. Para os que não tiveram registro de multa entre 1º de novembro de 2022 e 31 de outubro de 2025 (três anos), a redução é de 15%. A partir de 1º de novembro de 2023 (dois anos), o desconto é de 10%, e, depois de 1º de novembro de 2024 (um ano), o benefício é de 5%. No IPVA 2026, essa modalidade abarca 920 mil veículos, totalizando R$ 235 milhões concedidos.

Bom Cidadão

Já o Bom Cidadão está diretamente relacionado ao programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG): é preciso que a pessoa esteja inscrita e solicite a inclusão do CPF nas notas de compras para ser beneficiada. O desconto máximo é 5% para quem possuir 150 notas ou mais, de 3% para quem tiver entre 100 e 149 notas e de 1% para quem somar entre 51 e 99 documentos fiscais registrados.

A modalidade registra recorde em 2026: ao todo, 39% da frota tributável tem direito ao benefício. São R$ 93 milhões em deduções para 908 mil veículos. Ao todo, 39% da frota tributável terá direito ao benefício.

-

Sobre o IPVA 2026

Quem paga IPVA? Todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano 2007, exceto os isentos em lei.





Como pagar? Para quitar o imposto, o proprietário deverá apresentar o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). Junto com o IPVA, é possível pagar taxa de licenciamento e multas de trânsito.





Onde consultar o valor do IPVA e gerar o QR Code? App Store e Google Play, ou no site da No aplicativo IPVA RS, disponível naou no site da Receita Estadual .





Atenção a golpes : antes de efetuar o pagamento, verifique as informações do destinatário.

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code é necessário acessar o site , usando a autenticação pelo login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. É importante também que os motoristas estejam atentos ao beneficiário do PIX. Antes de efetuar o pagamento, é importante verificar as informações do destinatário, que são as seguintes: Nome: IPVA SEFAZ/RS CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81 Instituição: Bco do Estado do RS S.A Endereço: Av. Mauá, 1155 – Centro Histórico – Porto Alegre – RS – 90030080 Outras informações no site da Receita Estadual .

Onde pagar? Banrisul, Bradesco (somente correntistas), Sicredi, Banco do Brasil (somente correntistas) e lotéricas da Caixa Econômica Federal. Opção de PIX disponível em mais de 760 instituições.





Alíquotas do IPVA 2026 3% – automóveis e camionetas 2% – motocicletas 1% – caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetas para locação





Qual a frota do Estado? São, no total, 7.989.721 veículos. A frota tributável é de 51,9%, e a não tributável, de 48,1%.





