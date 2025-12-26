Família vela corpo errado e caso é descoberto instantes antes do enterro

Um caso inusitado e que revoltou uma família catarinense aconteceu durante um velório em Capinzal na última terça-feira (23). Amigos e familiares receberam o corpo errado para enterrar. A Polícia Militar (PM) foi acionada.
No cemitério de Capinzal, por volta das 14h20min, os policiais conversaram com o irmão da pessoa velada, um homem de 39 anos. Ele relatou que a família teria sido impedida de reconhecer o corpo do irmão no Instituto Médico Legal de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
A família, então, ficou em dúvida sobre a situação e abriu o caixão, que estava lacrado. Ao retirar as lonas que envolviam o corpo, o homem se assustou ao não reconhecer o irmão. Por isso, decidiu chamar a PM.
Os policiais conversaram com o agente funerário responsável por fazer o translado do corpo. Ele contou que, quando chegou em Caxias do Sul, já estava ocorrendo o velório com uma parte da família — esposa e filhos. Após duas horas, iniciou a viagem com o corpo em caixão lacrado para Capinzal.
No cemitério da cidade catarinense, encontrou familiares e removeu o caixão do carro fúnebre em direção ao jazigo, momento em que o irmão da vítima falou que abriria o caixão para reconhecimento do corpo e ao abrir constatou o erro.
A Polícia Civil foi acionada e solicitou que a Polícia Científica fosse até o cemitério de Capinzal para realizar os procedimentos legais.
Já nesta quinta-feira (25), a Polícia Militar foi novamente chamada pela família para acompanhar a chegada do corpo correto, que foi reconhecido e liberado para a família.
O corpo trazido de forma errônea à Santa Catarina foi levado novamente para Caxias do Sul. As autoridades devem investigar o que levou à troca.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.