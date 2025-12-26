Bloqueio atmosférico causa alerta de calor em oito estados

Segunda, 29 de Dezembro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
26/12/2025 às 14h39
© Tomaz Silva/Agência Brasil

Um bloqueio atmosférico é a causa da forte onda de calor que afeta vários estados do Brasil neste final de ano. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para todo o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e partes de Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. O fenômeno faz com que as temperaturas fiquem até cinco graus acima do normal para esta época do ano em todas estas áreas.

Veja as previsões para cada estado afetado

São Paulo: Todo o estado de São Paulo está sob alerta de grande perigo. A capital paulista, o interior e o litoral devem ter temperaturas entre os 34ºC e 35ºC. À tarde, a capital tem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Rio de Janeiro: Todo o estado do Rio de Janeiro também está sob alerta de grande perigo. A onda de calor atinge a capital do estado, toda a região metropolitana, litoral e interior. A temperatura deve chegar aos 39ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

Espírito Santo: A parte sul do estado está sob alerta vermelho. Temperatura em Cachoeiro do Itapemirim chega aos 34ºC. Sem possibilidade de chuva.

Goiás: Sul de Goiás nas proximidades das fronteiras de Minas e de Mato Grosso do Sul tem forte calor. Itumbiara terá calor de 34ºC. Sem possibilidade de chuva.

Minas Gerais: Calor intenso na região do Triângulo Mineiro. Temperatura em Uberlândia chega aos 33ºC. Sem chuva.

Mato Grosso do Sul: Calor atinge o leste do estado. Temperatura em Três Lagoas chega aos 36ºC. Sem possibilidade de chuva.

Paraná: As áreas noroeste e central do estado recebem forte calor. A temperatura em Curitiba, capital, chega aos 31ºC. Há possibilidade de chuva isolada na parte da tarde. Londrina terá 34ºC e possibilidade de chuva e trovoadas.

Santa Catarina: O alerta de grande perigo do Inmet também vale para o norte de Santa Catarina, atingindo a cidade de Joinville, onde a temperatura pode chegar aos 32ºC.

