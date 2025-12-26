Papai Noel inusitado de Crissiumal chama atenção nas redes

Uma postagem feita na última segunda-feira (22/12) nas redes sociais do Guia Crissiumal acabou viralizando e chamando a atenção de internautas de toda a região. O motivo foi a ação voluntária realizada no interior do município de Crissiumal, que ganhou destaque por conta da aparência inusitada do Papai Noel.

A imagem do “bom velhinho”, com vestimenta simples e fora do padrão tradicional, despertou curiosidade, comentários e compartilhamentos, transformando a publicação em assunto nas redes sociais. Segundo o Guia Crissiumal, não foi a primeira vez que fotos de Papais Noéis com esse mesmo estilo foram publicadas, mas em ocasiões anteriores passaram praticamente despercebidas.