Papai Noel inusitado de Crissiumal chama atenção nas redes
Vestimenta simples e ação voluntária do “bom velhinho” despertam curiosidade e compartilhamentos
Por: Andre EberhardtFonte: Jornal Província
26/12/2025 às 10h53
Uma postagem feita na última segunda-feira (22/12) nas redes sociais do Guia Crissiumal acabou viralizando e chamando a atenção de internautas de toda a região. O motivo foi a ação voluntária realizada no interior do município de Crissiumal, que ganhou destaque por conta da aparência inusitada do Papai Noel.
A imagem do “bom velhinho”, com vestimenta simples e fora do padrão tradicional, despertou curiosidade, comentários e compartilhamentos, transformando a publicação em assunto nas redes sociais. Segundo o Guia Crissiumal, não foi a primeira vez que fotos de Papais Noéis com esse mesmo estilo foram publicadas, mas em ocasiões anteriores passaram praticamente despercebidas.
A repercussão reforça como gestos simples e ações solidárias, mesmo sem grandes produções, podem ganhar visibilidade e gerar reflexão, sobretudo neste período de fim de ano, quando o espírito de solidariedade costuma estar mais presente.
■ Notícias no WhatsApp:
Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.