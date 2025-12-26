Termina em 30 de dezembro o prazo para desconto do IPVA 2026

O prazo para quitar o IPVA 2026 com desconto está chegando ao fim. Quem pagar o imposto até 30 de dezembro garante 3% de dedução pela antecipação e evita a correção pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), estimada em 4,43%, resultando em uma redução potencial superior a 7%. Somando os descontos dos programas Bom Motorista e Bom Cidadão, o abatimento total pode alcançar até 25,69% do valor do tributo.

Além da quitação antecipada, o IPVA 2026 pode ser parcelado em até seis vezes sem juros, desde que a primeira parcela seja paga até 30 de janeiro de 2026. O parcelamento estará disponível a partir de janeiro, com descontos progressivos de 3%, 2% e 1% para pagamentos em janeiro, fevereiro e março, respectivamente. Com os benefícios dos programas, os descontos máximos podem chegar a 22,40% em janeiro, 21,60% em fevereiro e 20,80% em março.

O Bom Motorista premia condutores responsáveis, com descontos de acordo com o período sem infrações: 15% para quem não teve multas entre 01/11/2022 e 31/10/2025, 10% desde 01/11/2023 e 5% desde 01/11/2024. Em 2026, 920 mil veículos terão direito ao desconto máximo, totalizando R$ 235 milhões em deduções.

O Bom Cidadão valoriza quem solicita nota fiscal com CPF: 5% de desconto para 150 ou mais notas, 3% para 100 a 149 notas e 1% para 51 a 99 notas. Neste ano, 908 mil veículos foram contemplados, somando R$ 93 milhões em deduções, representando 39% da frota tributável.

Para consultar o valor do IPVA ou gerar o QR Code de pagamento, é necessário acessar o site da Secretaria da Fazenda do RS com login gov.br. O governo do Estado não envia links ou boletos por e-mail. Antes de efetuar o pagamento via PIX, confirme os dados do destinatário: