Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro

Capital entra em nível 3 de calor e estado emite alerta à população

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/12/2025 às 15h23
Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A quinta-feira de Natal (25) é de sol e calor forte na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o Sistema Alerta Rio, a previsão para todo o dia é céu claro a parcialmente nublado, sem ocorrência de chuva e com temperatura máxima podendo chegar a 40°C. Os ventos devem soprar de fracos a moderados ao longo do dia.

Ainda na véspera de Natal, às 15h50 desta quarta-feira (24), a capital fluminense atingiu o terceiro nível do Protocolo de Calor (Calor 3). Esse estágio é caracterizado por índices elevados de calor, entre 36°C e 40°C, com previsão de permanência ou aumento por pelo menos três dias consecutivos. O nível antecede os dois estágios considerados mais críticos, o que reforça a necessidade de cuidados redobrados.

A previsão para os próximos dias indica a manutenção desse quadro. Entre sexta-feira (26) e segunda-feira (29), o Rio deve seguir com céu claro a parcialmente nublado, sem chuva, ventos fracos a moderados e temperaturas elevadas.

O Alerta Rio e a Secretaria Municipal de Saúde recomendam medidas simples para minimizar os efeitos do calor, como beber bastante água, usar roupas leves, manter os ambientes ventilados, fazer refeições leves, utilizar protetor solar e evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h.

Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) emitiu um alerta para os 92 municípios fluminenses sobre o início de um período de calor excessivo a partir do Natal. De acordo com o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS/SES-RJ), 22 municípios devem enfrentar excesso de calor no dia 25, em níveis que variam de leve a extremo. A capital está classificada como nível severo.

Entre os municípios com previsão de calor extremo estão Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Mesquita, Niterói, Paracambi, Piraí, Queimados, São Gonçalo e Seropédica. Já Nova Iguaçu, Barra do Piraí, Belford Roxo, Maricá, Rio de Janeiro, Saquarema e Tanguá devem enfrentar calor severo. Araruama, Guapimirim, Pinheiral, Rio Bonito e Volta Redonda aparecem na categoria de calor leve.

“Este alerta serve para que os municípios se preparem e ofereçam pontos públicos de hidratação e refúgios térmicos para cuidar da saúde da população. Notamos um aumento na frequência de problemas cardiovasculares durante esses períodos, portanto, o cuidado deve ser redobrado”, disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Segundo a SES-RJ, grupos como idosos, crianças, pessoas acamadas e trabalhadores expostos ao sol estão entre os mais vulneráveis aos efeitos do calor prolongado. As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) estaduais funcionam como pontos públicos de hidratação durante todo o ano.

A secretaria reforça que o risco é calculado com base na comparação das temperaturas atuais com as máximas dos últimos 30 anos, além da avaliação de madrugadas mais quentes, que reduzem a capacidade de adaptação do corpo humano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada

Últimos dias para apostar no concurso que deve pagar R$ 1 bilhão
Geral Há 5 horas

Calor intenso e tempestades devem marcar os próximos dias

Na Região Sul e na faixa centro-norte podem ocorrer chuvas fortes
Geral Há 5 horas

Pescadores profissionais têm até dia 31 para comprovar atividade

Processo é necessário para ter acesso ao seguro-defeso

 -
Executivo Há 5 horas

Leite transmite cargo para o vice-governador Gabriel Souza nesta sexta-feira (26)

O governador Eduardo Leite transmitirá o cargo ao vice-governador Gabriel Souza nesta sexta-feira (26/12), em razão de um afastamento temporário no...

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 5 horas

Rio inicia credenciamento de ambulantes para o carnaval de rua 2026

Inscrições serão feitas pelo site até 7 de janeiro

Tenente Portela, RS
23°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 22°
24° Sensação
3.89 km/h Vento
90% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Política Há 36 minutos

Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF
Esportes Há 2 horas

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos
Geral Há 3 horas

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro
Geral Há 3 horas

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada
Justiça Há 4 horas

Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação no caso Banco Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,533,98 +0,19%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias