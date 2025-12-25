Calor intenso e tempestades devem marcar os próximos dias

O calor que atingiu boa parte do Brasil nestes primeiros dias de verão segue intenso em quase todo o país. Somadas às altas temperaturas, a umidade favorece a formação de áreas de instabilidade, especialmente na região Sul e na faixa centro-norte, onde podem ocorrer chuvas fortes e intensas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até ao menos o fim da tarde desta sexta-feira (26), as temperaturas tendem a superar a média histórica do período em parte do Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Minas Gerais, Espírito Santo e em todo os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, onde os termômetros podem alcançar registros 5°C acima das médias.

Ainda de acordo com o Inmet, na Região Sul, a umidade proveniente da Amazônia e a formação de áreas de baixa pressão favorecem a ocorrência de chuvas persistentes, que podem estar acompanhadas por rajadas de vento capazes de superar os 100 km/h, além de descargas elétricas e, pontualmente, queda de granizo.

O instituto também emitiu um alerta sobre o perigo potencial chuvas intensas atingirem partes dos estados da região Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima e Tocantins), além de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste, entre a 0 hora de hoje (25) e a meia-noite desta sexta-feira (26).