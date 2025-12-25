Quinta, 25 de Dezembro de 2025
19°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio inicia credenciamento de ambulantes para o carnaval de rua 2026

Inscrições serão feitas pelo site até 7 de janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
25/12/2025 às 12h37
Rio inicia credenciamento de ambulantes para o carnaval de rua 2026
© Fernando Frazão/Agência Brasil

As inscrições para o credenciamento de ambulantes interessados em trabalhar no carnaval de rua do Rio de Janeiro estão abertas até 7 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site . Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade ou CNH, CPF e comprovante de residência no município do Rio.

O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro de 2026, mesma data em que começa o agendamento para retirada do kit , que segue até 14 de janeiro. A entrega dos kits acontecerá entre 15 e 24 de janeiro de 2026.

Segundo a Empresa de Turismo do Município do Rio (Riotur) e a empresa de eventos, Dream Factory, a credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026 , permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do carnaval de rua, incluindo ensaios, dias oficiais de folia e o pós-carnaval.

De acordo com a Riotur, o carnaval de rua 2025 demonstrou a importância do credenciamento como ferramenta de organização e inclusão produtiva. Ao todo, 55.957 ambulantes se inscreveram para trabalhar, número que representa um crescimento de 65% em relação a 2024, quando cerca de 34 mil pessoas se registraram. Diante da alta demanda, a prefeitura do Rio disponibilizou mais 15 mil vagas, preenchidas por meio de sorteio eletrônico.

“O carnaval de rua é uma das maiores expressões culturais do Rio e também um potente motor de inclusão produtiva. O credenciamento dos ambulantes assegura igualdade de acesso às vagas, organização do espaço urbano e oportunidades reais de trabalho, refletindo o compromisso da Riotur com um carnaval cada vez mais democrático e sustentável”, disse Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

Além disso, segundo a prefeitura, o carnaval de rua de 2025 reuniu mais de 8 milhões de foliões nas ruas da cidade e movimentou cerca de R$ 5,5 bilhões na economia carioca, impactando positivamente setores como turismo, comércio, gastronomia, transporte e serviços.

Serviço – Credenciamento de Ambulantes | Carnaval de Rua 2026

Inscrições: 23/12/2025 a 07/01/2026

Data do sorteio: 08/01/2026

Agendamento para retirada do kit: 08/01 a 14/01/2026

Entrega do kit: 15/01 a 24/01/2026

Vigência da credencial: 17/01 a 22/02/2026

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro

Capital entra em nível 3 de calor e estado emite alerta à população

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 3 horas

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada

Últimos dias para apostar no concurso que deve pagar R$ 1 bilhão
Geral Há 5 horas

Calor intenso e tempestades devem marcar os próximos dias

Na Região Sul e na faixa centro-norte podem ocorrer chuvas fortes
Geral Há 5 horas

Pescadores profissionais têm até dia 31 para comprovar atividade

Processo é necessário para ter acesso ao seguro-defeso

 -
Executivo Há 5 horas

Leite transmite cargo para o vice-governador Gabriel Souza nesta sexta-feira (26)

O governador Eduardo Leite transmitirá o cargo ao vice-governador Gabriel Souza nesta sexta-feira (26/12), em razão de um afastamento temporário no...

Tenente Portela, RS
23°
Chuvas esparsas
Mín. 19° Máx. 22°
24° Sensação
3.89 km/h Vento
90% Umidade
100% (12.06mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Sexta
28° 19°
Sábado
33° 20°
Domingo
31° 19°
Segunda
28° 19°
Terça
30° 19°
Últimas notícias
Política Há 36 minutos

Lula quer expulsão de servidor que agrediu mulher e criança no DF
Esportes Há 2 horas

Campeã brasileira de ginástica Isabelle Marciniak morre aos 18 anos
Geral Há 3 horas

Natal tem sol forte e calor de até 40°C no Rio de Janeiro
Geral Há 3 horas

Site da Caixa é o único oficial para apostas online da Mega da Virada
Justiça Há 4 horas

Toffoli nega pedido da PGR e mantém acareação no caso Banco Master

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,52 +0,00%
Euro
R$ 6,50 -0,32%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 513,533,98 +0,19%
Ibovespa
160,455,83 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2954 (20/12/25)
01
09
37
39
42
44
Ver detalhes
Quina
Concurso 6911 (24/12/25)
03
51
56
59
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3571 (24/12/25)
02
03
04
05
06
08
11
12
13
14
17
20
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2866 (24/12/25)
07
16
17
18
23
24
38
41
44
45
50
52
56
58
66
75
76
80
90
94
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2903 (24/12/25)
06
11
13
45
49
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias