Viralização de postagem natalina e postagem fake levam prefeitura de Crissiumal e emitir nota

Uma postagem publicada nas redes sociais do site Guia Crissiumal sobre uma ação voluntária realizada no interior do município acabou viralizando na última segunda-feira (22/12). A repercussão ocorreu em razão da aparência do Papai Noel retratado na imagem.

O Guia Crissiumal informou que, em outras oportunidades, já havia publicado fotos de Papais Noéis com vestimentas semelhantes, sem que o conteúdo tivesse grande repercussão. O site também lamentou que a publicação tenha alcançado mais de 3,1 milhões de pessoas até a tarde desta quarta-feira, não pelo seu real objetivo, que era destacar uma moradora de Crissiumal que realiza uma ação solidária, levando presentes de Natal a pessoas carentes, com o apoio de vizinhos e de um vereador.

Diante da ampla circulação do conteúdo e do surgimento de uma nova postagem falsa atribuída ao poder público, a Prefeitura de Crissiumal divulgou uma nota oficial de esclarecimento.

Na manifestação, a Administração Municipal informou que a postagem que circula nas redes sociais trata-se de uma montagem feita de má-fé e que não foi enviada nem publicada pelo perfil oficial da Prefeitura. O Executivo municipal repudiou a atitude e reforçou que apoia ações sociais desenvolvidas no município, destacando o compromisso com a responsabilidade, a transparência e a comunidade.

A Prefeitura também comunicou que providências já estão sendo adotadas para a apuração do caso e, ao final da nota, desejou a todos um Feliz Natal, com votos de paz, união e esperança.